Ci sono migliaia di tardigradi sulla Luna | da dove arrivano?

CIA Puglia lancia l’allarme : migliaia di trattori da revisionare ma non ci sono officine : Bari. migliaia di trattori dovranno essere revisionati entro il 30 giugno 2021, ma al momento non esistono officine meccaniche autorizzate

sono migliaia gli squali intrappolati nella plastica - deformati e a rischio morte prematura : Gli squali si stanno deformando e rischiano di morire prematura mente a causa delle reti di plastica abbandonate in mare dentro cui restano impigliati. Lo stesso discorso vale anche per le razze. Gli scienziati hanno analizzato gli studi sull'argomento e le fotografie pubblicate su Twitter e ci spiegano cosa sta succedendo.Continua a leggere

Cambiamenti climatici - in California fa così caldo che le cozze si sono “cotte” nei loro gusci : decine di migliaia di molluschi morti : Quando le temperature superano soglia +30°C, inizia a tornare alla mente di tutti il vecchio modo dire “fa così caldo da poter friggere un uovo”. E in California si sono avvicinati molto a realizzare tutto questo. Infatti, nello stato California no fa così caldo che i frutti di mare hanno iniziato a “cuocersi” da soli! La coordinatrice Jackie Sones della UC Davis e della Bodega Marine Reserve ha scattato le foto (a corredo di questo articolo) che ...

La sedentarietà uccide : migliaia di decessi sono dovuti alla mancanza di attività fisica : Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere si impegna nella lotta all’epidemia di sedentarietà . Negli ospedali con i Bollini Rosa è disponibile gratuitamente la brochure “Smettere di essere sedentario: e’ facile se sai come farlo” realizzata con il contributo incondizionato di Figurella, che da oltre 40 anni promuove il raggiungimento del peso forma come conseguenza di uno stile di vita ...

Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù prima dell’entrata in vigore di una legge restrittiva sull’immigrazione : Negli ultimi giorni Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù, prima dell’entrata in vigore – prevista per oggi, sabato 15 giugno – di nuove e più restrittive leggi sull’immigrazione. Finora i venezuelani dovevano avere con sé soltanto la carta d’identità,