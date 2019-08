Addio al governo grillino | ma Di Maio e Conte vogliono rimanere a palazzo

L’Addio di May dopo 21 anni sui banchi del governo - da “nuova Thatcher” a crisi Brexit : Era stata eletta per unire un Partito conservatore spaccato e per traghettare il Regno Unito alla Brexi, ma dopo tre anni Theresa May ha lasciato definitivamente Downing Street e la guida dei Tory con un bilancio ampiamente in rosso. La 62enne ex ministro dell'Interno, seconda donna a guidare il governo britannico dopo Margaret Thatcher, non e' mai riuscita a creare un 'feeling' con il Paese a parte rari momenti come lo sgraziato balletto sulle ...