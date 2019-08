Tracciabilità pagamenti 2019 | stipendi | polizze vita e pa Come avviene

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 8 agosto 2019)e pa.Si sente spesso parlare di, soprattutto in termini di lotta all’evasione fiscale. Itracciabili, infatti, sono quei versamenti di denaro utilizzati tramite metodi tracciabili e quindi noti al Fisco. Si pensi ad esempio a un acquisto effettuato tramite carta di credito o Bancomat, ma anche per mezzo bonifico o assegno. Taleserve a limitare al massimo la circolazione illecita di denaro, ad attuare le misure antiriciclaggio e a contrastare le operazioni di criminalità. Va tuttavia ricordato che dal 1° gennaio 2016 il limite di utilizzo del contante è stato elevato a 2.999,99 euro. Ciò significa che se si effettua un acquisto pari a 2.500 euro (ad esempio) lo si potrà effettuare in contanti. Se invece acquistiamo un megatelevisore di 5.000 euro, bisognerà pagare ...

enricos0101 : RT @QueenofSorrow75: Vedi caro americano che stamattina al bar volevi pagare la bottiglia d'acqua da 1 euro con l'American Express Oro, non… - DRossecco : RT @QueenofSorrow75: Vedi caro americano che stamattina al bar volevi pagare la bottiglia d'acqua da 1 euro con l'American Express Oro, non… - lelevup : RT @QueenofSorrow75: Vedi caro americano che stamattina al bar volevi pagare la bottiglia d'acqua da 1 euro con l'American Express Oro, non… -