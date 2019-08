Terrore in spiaggia | bagnante finisce in ospedale dopo i morsi di un pesce | non è il

Terrore a Rio de Janeiro - grande onda si abbatte all’improvviso sulla spiaggia : bagnanti in fuga - genitori si precipitano a salvare i bambini [FOTO e VIDEO] : Momenti di Terrore per i bagnanti di una spiaggia di Rio de Janeiro. Centinaia di persone si stavano godendo il sole e la sabbia della spiaggia Praia do Forte a Cabo Frío, quando sono stati sorpresi da una grande onda. Nelle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nel video in fondo, i terrificanti momenti in cui la gente è stata costretta a fuggire per mettersi in salvo dalla grande onda. Tantissime le persone ...

Terrore in spiaggia : fulmine colpisce un bagnante - è gravissimo : Un uomo è in fin di vita dopo essere stato colpito da un fulmine in spiaggia. Le autorità locali confermano che un fulmine in una spiaggia della costa del Golfo in Florida ha causato...

Baby gang picchia bagnini in spiaggia : attimi di Terrore a Jesolo : Giorgia Baroncini In 30 si sono presentati in spiaggia per un raid punitivo contro i bagnini che poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdrai attimi di terrore in spiaggia a Jesolo dove una Baby gang ha seminato il panico tra i bagnanti. In 30 si sono infatti presentati in riva al mare per un raid punitivo contro i bagnini che poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdrai. Come ...

Spagna - Terrore in spiaggia : medusa Man O'War manda all'ospedale diversi bagnanti : Incubo medusa in Spagna. La famigerata Man O'War, conosciuta anche come 'caravella portoghese', sta letteralmente seminando il panico in Costa Blanca (tratto di litorale affacciato sul mar Mediterraneo in provincia di Alicante). Sette bagnanti sono stati punti mentre si trovavano sulla famosa spiaggia di Benidorm. Ieri, è stato così attivato un protocollo d'emergenza e la balneazione, in alcuni tratti, è stata vietata. La puntura della medusa ...

sette persone sono state punte dalla letale Medusa portoghese Man O'War mentre prendevano il sole e facevano il bagno in mare a Benidorm, famosa località balneare spagnola. Tre spiagge sono state temporaneamente chiuse nella località di villeggiatura della Costa Blanca dopo che due delle creature simili a meduse sono state avvistate nell'acqua domenica. La prima è stata trovata sulla spiaggia di Mal Pas, una piccola insenatura tra le principali ...

