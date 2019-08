Savoini non compare negli elenchi di cittadini stranieri presenti in Russia

Marocco - Salvini al Fatto : “150mila euro a Savoini? Se è vero mai su mio mandato - né per Lega”. Poi i ‘non ricordo’ sul lobbista Khabbachi : Nel giorno dell’approvazione in Senato del decreto Sicurezza bis aveva preferito evadere le domande, tra battute sarcastiche e riferimenti a ‘moto d’acqua’ e ‘gelati‘. Al Viminale, nel giorno dell’incontro con le parti sociali, Salvini comincia a fornire qualche risposta sul caso Marocco, sul quale da giorni il leader del Carroccio restava in silenzio. Ovvero, in merito all’inchiesta svelata dal ...

Salvini : “Savoini? Non ho mai mentito - ho detto che non era in aereo con me”. E attacca M5s : “Se resta tutto fermo - meglio parola a italiani” : “Fondi russi alla Lega? Non ho mentito, ho solo detto che Savoini non era in aereo con me. Ma lo conosco e ci lavoro da 20 anni. Io a malapena mi ricordo cosa ho fatto la settimana scorsa, anche perché ho una vita abbastanza densa”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate” (Radio24), il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde alla domanda di un radioascoltatore ...

Viaggio della Lega in Marocco - Salvini non risponde alle domande del Fatto.it : “Soldi presi da Savoini? Ho comprato gelati per mio figlio” : Salvini non risponde sul merito ed evita ancora una volta dalle domande. Preferendo evaderle con risponde sarcastiche, per poi andare in ritirata. Così come fatto sul caso dei presunti fondi russi alla Lega, il ministro dell’Interno continua a negare repliche e commenti anche su quanto svelato dal Fatto Quotidiano, in merito al Viaggio fatto insieme in Marocco nel 2016 dall’attuale vicepremier, con lo stesso Savoini. Un Viaggio dopo ...

Caso Russia-Lega - Conte : Savoini non mai avuto incarichi dal Governo : Caso Russia-Lega: Il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali per componenti di questo Governo, risulta presente a una missione

Lega-Russia - Renzi : “Salvini - perché non hai querelato Savoini? Nascondi qualcosa?” : Dopo che la segreteria del partito non gli ha concesso di intervenire a nome del Pd in Senato sui presunti fondi russi alla Lega, Matteo Renzi ha reso noto in un video su Facebook il discorso che avrebbe fatto a Palazzo Madama. “Mi sarei rivolto a Matteo Salvini. E gli avrei chiesto: perché non hai querelato Gianluca Savoini? Hai qualcosa da nascondere?”. Secondo Renzi, sarebbe giusto “credere al ministro dell’Interno, ...

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini non aveva legami col governo. Nessun provvedimento" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...

"Savoini non è consulente di membri di governo". Parola di Giuseppe Conte : "Gianluca Savoini non riveste e non ha rivestito alcun incarico come consulente" a membri del governo. E' quanto ha affermato il residente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'informativa al Senato sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Banchi quasi vuoti quelli riservati al Movimento 5 stelle. "Ciascuna forza politica è libera di coltivare rapporti. Mi sono sempre adoperato affiché gli interessi di parte fossero vagliati al ...