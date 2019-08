Mondo della moda in lutto | Alla Verber uccisa in vacanza da una meningite fulminante

Nuoto - Coppa del Mondo Jinan 2019 : Martinenghi e Condorelli giù dal podio nei 100 rana e nei 50 sl della prima giornata : prima giornata di gare che va in archivio in quel di Jinan (Cina), seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Nella piscina cinese un day-1 con sprazzi d’azzurro che val la pena analizzare relativamente agli spunti più interessanti. Si diceva degli italiani, ebbene erano due sul blocchetto di partenza delle finali odierne: Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Santo Condorelli nei 50 stile libero. Purtroppo entrambi i rappresentanti ...

74° anniversario del lancio della prima bomba atomica : Shinzo Abe sottolinea l’importanza di “un Mondo senza armi nucleari” : Alle 08:15 di questa mattina ora locale a Hiroshima, un minuto di raccoglimento ha commemorato il 74° anniversario del lancio della prima bomba atomica usata per fini bellici, il 6 agosto del 1945, dalla superfortezza volante Usa B-29 detta ‘Enola Gay’. All’evento erano presenti circa 50mila persone, tra cui rappresentanti circa 90 Paesi e regioni: durante la cerimonia, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha sottolineato ...

Velvet Collection su Rai 1 torna la fiction spagnola nel Mondo della moda : Velvet Collection su Rai 1 la seconda stagione dal 6 agosto, anticipazioni primo episodio Rai 1 torna a parlare spagnolo: da martedì 6 agosto alle 21:25 arriva la seconda stagione di Velvet Collection, spinoff di Velvet, prodotto da Movistar+. Dopo questa seconda stagione ci sarà soltanto un film conclusivo che chiuderà le vicende e non una terza stagione. Velvet Collection – La Trama della sere Anna Rivera torna in Spagna dopo 5 anni ...

Dl sicurezza bis - Salvini : “Regalo al Mondo nel giorno del compleanno della Vergine Maria” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arriva in Senato prima del voto sul decreto sicurezza bis e commenta: "Oggi è una bella giornata a prescindere dai numeri e mi piace che cada il 5 agosto che per chi è stato a Medjugorje rappresenta il compleanno della Vergine Maria. Sono convinto che sia un bel regalo all'Italia e anche al resto del mondo".Continua a leggere

I segreti della Capannina 90 anni al centro del Mondo - : Paolo Giordano L'ex ripostiglio di attrezzi a Forte dei Marmi racconta l'Italia. Dal «Negroni» fino a oggi Se un locale diventa un simbolo, ha vinto. Se diventa il locale da ballo (con ristorante) più antico del mondo allora significa che è ancora in grado, dopo decenni, di intercettare il gusto popolare, di calamitare gli artisti più significativi, di essere comunque al centro dell'attenzione. La Capannina di Forte dei Marmi era ...

Lutto nel Mondo della pallavolo : addio a Federica De Biasi - lottava da anni contro la leucemia : Lutto nel mondo della pallavolo: è morta a 32 anni l’ex pallavolista Federica De Biasi Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di una ex atleta: è morta ieri a 32 anni la padovana Federica De Biasi, che lottava da cinque lunghi anni contro una grave forma di leucemia, il linfoma di Hodgking, diagnosticatole nel 2014. Chicca, come veniva chiamata dagli amici, aveva militato al ungo in Serie B, nella Loreggia Volley nelle stagioni ...

“Florence” - ecco la vera storia della cantante più stonata al Mondo - : Francesca Rossi Domenica 4 agosto, su Canale 5, verrà trasmesso in prima serata e in prima visione il film “Florence”, con una straordinaria e stonatissima Meryl Streep Florence Foster Jenkins (1868-1944) ha un unico sogno, cantare. La tenacia per perseguire il suo obiettivo di arrivare al grande pubblico non le manca. In realtà è un’altra cosa a farle difetto: la voce. Florence è più stonata di una campana. Non ha senso del ritmo e ...

Nove Racconta - stasera su Nove due inchieste sul Mondo della droga a Roma : Speciale Nove Racconta, stasera su Nove due inchieste sul mondo della droga a Roma: Spaccio Capitale e Violenza Stupefacente. Per il ciclo d’attualità Nove Racconta stasera, giovedì 1 agosto, andrà in onda una serata dedicata all’approfondimento di cronaca con una programmazione speciale che mette in luce il drammatico fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti a Roma. Il primo appuntamento è per le 21:25 con “Spaccio ...

Grande lutto nel Mondo della televisione italiana : addio a Raffaele Pisu : E’ morto Raffaele Pisu, popolare attore comico e personaggio televisivo. Aveva 94 anni. Nato a Bologna il 24 maggio 1925, da tempo era ricoverato nell’hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) per una grave malattia. Ex partigiano (durante la guerra venne imprigionato per 15 mesi in un campo di concentramento tedesco), Raffaele Pisu fu uno dei protagonisti di “Italiani brava gente” di Giuseppe De Santis, del 1965, ...

Sci alpino - il quartetto della velocità di Coppa del Mondo al lavoro sullo Stelvio : assente Paris : Fill, Buzzi, Casse e Marsaglia allo Stelvio fino a venerdì 2 agosto. La squadra C maschile nell’impianto al coperto di Amneville (Fra) fino dal 4 agosto Il quartetto della velocità di Coppa del Mondo (ad eccezione dell’assente Dominik Paris) si ritrova al Passo dello Stelvio per quattro giorni di sci sul ghiacciaio al confine fra Lombardia e Alto Adige, a partire da martedì 30 luglio fino a venerdì 2 agosto. AFP/LaPresse Il ...

Pallanuoto - CAMPIONI DEL Mondo! Settebello sul trono - distrutta la Spagna - quarto trionfo della storia! : E sono quattro. Quattro titoli per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile: ai Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) è festa tricolore! Il Settebello è campione del mondo. Dopo Cali 1975, Roma 1994, Shanghai 2011 arriva il trionfo in terra coreana. Una manifestazione iridata in pieno crescendo, giocata davvero al meglio, che Pietro Figlioli e compagni si sono aggiudicati con pieno merito. In finale non c’è davvero stata storia: a metà ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Dressel re dei 100 stile sotto i 47?. Record del Mondo di Wilson nei 200 rana e della 4×200 donne australiana! Out Restivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FINALI DI OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO 15.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 3 di notte con una giornata che si preannuncia più densa di azzurro. Buon pomeriggio 15.02: Due Record del mondo nella giornata di oggi. entrambi targati Australia: Wilson nei 200 rana e la 4×200 stile uomini. Male Restivo nei 200 dorso, unico italiano in gara, fuori ...

The Rugby Championship 2019 - le formazioni di Nuova Zelanda-Sudafrica. Sfida decisiva per il successo finale ed antipasto della Coppa del Mondo : Sabato 27 luglio, alle ore 9.35 italiane a Wellington, Nuova Zelanda e Sudafrica si sfideranno nella seconda giornata del The Rugby Championship: si tratta di una Sfida molto importante dal momento che le due compagini hanno entrambe vinto all’esordio e la partita sarà dunque decisiva per l’assegnazione del torneo, visto che quest’anno, per via della Coppa del Mondo, la manifestazione durerà soltanto tre giornate contro le ...