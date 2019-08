Maltempo Lombardia | il Governo sblocchi i fondi

Maltempo Lombardia - le bombe d’acqua devastano i campi : “Ora lo stato di emergenza” : Dopo il Maltempo che ha flagellato la Lombardia, causando ingenti danni lecchese, e in particolare nel Comune di Casargo, negli ultimi giorni, la Provincia di Lecco ha chiesto alla Regione di attivarsi per ottenere dal governo la dichiarazione dello stato di emergenza. Il Maltempo, che segue quello di giugno, ha infatti causato danni in particolare alle strade provinciali e comunali in diversi punti. “E’ molto importante che si possa ...

Maltempo : Coldiretti - in Lombardia danni per milioni di euro : Milano, 8 ago. (AdnKronos) - L'ultima ondata di Maltempo in Lombardia ha provocato danni per milioni di euro ai campi e alle colture. E' la stima di Coldiretti Lombardia dopo le forti piogge e grandinate che hanno colpito Cremona, Bergamo, Brescia e Lecco. Nel Cremasco, si spiega da Coldiretti Lomba

Ondata di Maltempo in Lombardia : violente raffiche di vento - grandine e pioggia hanno sferzato le campagne : Il maltempo in Lombardia ha provocato danni per milioni di euro ai campi e alle colture: è la stima di Coldiretti Lombardia dopo le forti piogge e grandinate che hanno colpito Cremona, Bergamo, Brescia e Lecco. Nel Cremasco, spiega Coldiretti Lombardia, violente raffiche di vento, grandine e pioggia “hanno sferzato per venti minuti le campagne con migliaia di ettari di mais spianati, stalle e abitazioni danneggiate, mezzi agricoli ...

Maltempo Lombardia : conta dei danni a Brescia - annunciata la richiesta di calamità naturale : Un’ondata di Maltempo ha messo in ginocchio nelle scorse ore l’intera provincia di Brescia: oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco dalla serata di ieri fino a questa mattina. E’ in corso la conta dei danni: decine di edifici sono stati devastati dal vento, che ha raggiunto picchi di 100 km/h. I parlamentari Bresciani hanno annunciato la richiesta di calamità naturale. La zona più colpita è stata la Bassa Bresciana: a ...

Maltempo Lombardia - forti piogge devastano la regione : nubifragio nella Bergamasca - danni nel varesotto - “Rudiano distrutto” [LIVE] : Non si arresta il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi ...

Maltempo Lombardia : albero colpisce mamma e 2 bambini a Monza - scoperchiata casa di riposo nel Bresciano : Lombardia interessata dal Maltempo che sta causando danni e disagi: a causa di un violento temporale a Monza un grosso albero è caduto da una proprietà privata in via Volta. Tre persone (una mamma e due bambini) sono state ferite lievemente. La strada è momentaneamente chiusa per le operazioni di rimozione dell’albero. La donna coinvolta è una mamma di 47 anni e i suoi due figli, una ragazzina di 13 anni e il fratello di 11 sono rimasti ...

Maltempo Lombardia - frana nel Lecchese : “Chiederemo lo stato d’emergenza” : “Chiederemo lo stato d’emergenza quanto prima e l’integrazione dei fondi del Dipartimento della protezione civile dal momento che le zone colpite sono le stesse. Regione Lombardia si sta già attivando per le prime opere di ripristino in somma urgenza“: lo ha dichiarato l’assessore al Territorio e Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, a seguito degli ultimi episodi di forte Maltempo e dissesto ...

Maltempo Lombardia : famiglie evacuate nella Bergamasca : Una copertura provvisoria, sistemata dopo l’ultima ondata di Maltempo, ha ceduto a causa delle forti raffiche di vento la scorsa notte e i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili 3 appartamenti a Torre Boldone, gli stessi che che venerdì sono stati danneggiati dal temporale. Tre famiglie sono state evacuate. L'articolo Maltempo Lombardia: famiglie evacuate nella Bergamasca sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : torrente in piena spazza via ponte in Valcamonica : Una violenta ondata di Maltempo ieri sera ha spazzato via un ponte in Vallecamonica: la piena del torrente Ble ha provocato frane, voragini nell’asfalto e sulla pista ciclabile. Duramente colpita la zona tra Ono e Cerveno (Brescia) dove la strada intercomunale è chiusa. La piena del Ble ha fatto crollare e trascinato a valle un ponte di 12 metri. I detriti sono arrivati fino al fiume Oglio. Sul posto Vigili del fuoco e forze ...

Meteo - ancora Maltempo al Nord. In Lombardia si contano i danni : Nel lecchese si temono nuovi temporali, mentre restano sfollate 80 persone. Oggi grandine e vento forte previsti in Veneto. Il Sud nella morsa dell'afa. Il tempo tornerà bello ovunque a partire da venerdì

Maltempo sferza Piemonte - Lombardia - Veneto e Friuli : Il Maltempo sferza su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Allerta della Protezione Civile per temporali