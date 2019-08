James a Napoli | si va verso il Sereno

Tuttosport : la chiusura del mercato inglese gioca a favore del Napoli per James : Oggi pomeriggio chiude il mercato inglese. Per Tuttosport questo potrebbe andare a vantaggio del Napoli per chiudere la trattativa per James Rodriguez. Il Real Madrid continua a voler cedere il colombiano a titolo definitivo, ma, scrive il quotidiano, da domani la posizione del club spagnolo sarà più debole ancora. “Se non dovessero arrivare altre offerte per il trequartista, non convocato da Zidane per l’amichevole di ieri contro il ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per Lozano pronti 42 milioni - poi James! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: per Lozano Giuntoli ha offerto 42 milioni, De Laurentiis non molla James Rodriguez

Mercato James – Il Napoli lascia la strada del prestito. Ultimi aggiornamenti : Mercato James – Ore calde per il trasferimento di James Rodríguez al Napoli, il passaggio del colombiano sta tenendo banco da settimane ma stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha proposto una la formula della cessione definitiva. Mercato James – La formula della cessione definitiva non era ancora stata presa in considerazione da Adl, secondo il quotidiano la dirigenza partenopea potrebbe lasciare ...

Calciomercato - indizi clamorosi su Modric - James e Dzeko : le ultime su Milan - Napoli - Roma e Inter : La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i baschi dell’Athletic Bilbao, l’amichevole è in programma alle 20 al Renato Curi di Perugia. Questo l’elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci. ...

Matthaus su James : “Non ci sono molte squadre in cui potrebbe giocare. Il Napoli è l’ideale” : Il campione del Mondo e pallone d’oro Lotthar Matthäus ha rilasciato una lunga intervista ad As in cui ha parlato del mercato in generale ed anche di James Rodriguez “È un grande giocatore e mi piace molto, ma ha bisogno dell’allenatore giusto e della posizione corretta in campo. Né il Bayern né il Real Madrid giocano con un 10 nel loro sistema e James non può giocare sulla fascia, deve farlo al centro”. Pensi che a ...

CorSport : Patto Perez-Mendes : se nessuno si fa avanti James va al Napoli : Il Napoli non molla l’affare James Rodriguez. C’è un Patto tra Florentino Perez e Jorge Mendes, scrive il Corriere dello Sport. Prevede che, se non succede nulla, ovvero se non si fa avanti nessuno, il colombiano vada al Napoli. Il Real aspetta ancora un’offerta da 5 milioni e un estimatore pronto a farla. Il Napoli resta sulle proprie posizioni: prestito con diritto di riscatto da fissare nel 2020, al massimo prestito oneroso. Il club di De ...

LBDV – Trovata la formula per il passaggio di James al Napoli : La redazione di “Le bombe di Vlad” ha diramato, in esclusiva, un importante aggiornamento per il passaggio di James Rodriguez al Napoli. James Napoli – Trovata la formula per sbloccare la trattativa. Ecco quanto riportato da “Le bombe di Vlad”: “Un nuovo aggiornamento per quanto concerne l’asse Napoli – Real Madrid per portare James Rodriguez in azzurro. Il tormentone dell’estate 2019, che molti tifosi ...

Napoli - AS : 'prestito con diritto di riscatto a 35 milioni per James Rodriguez' : Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis non ha mai mollato di un centimetro la presa per James Rodriguez ed è sempre più convinto che alla fine riuscirà ad acquistarlo. Secondo i colleghi spagnoli, la trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il colombiano entrerà nel vivo proprio a metà di questo mese. Infatti, a spingere per la cessione di James al Napoli è soprattutto il suo agente, ...

James – Napoli - gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa. Svelato l’obiettivo di Adl : James Napoli – Calciomercato.com ricostruisce gli ultimi episodi della vicenda di mercato legata al passaggio di James al Napoli. James Napoli – Svelato l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis, ecco come arrivare al colombiano Adl “James Rodriguez? Ci stiamo pensando e stiamo ragionando, così come per Icardi e Lozano“. Parole e musica di Aurelio De Laurentiis che per il suo Napoli continua a sognare un mercato in ...

As : Il Napoli aspetta per James. De Laurentiis potrebbe offrire 35 milioni cash : Il Napoli non si arrende per James Rodriguez. Come riporta As, il presidente De Laurentiis ha promesso a Carlo Ancelotti due grandi acquisti e non essendo riuscito a chiudere per Pépé è tornato a trattare per Lozano, ma James è da sempre il preferito. La situazione è ferma con il Real Madrid, ma è chiaro che il colombiano è fuori dal progetto dei Blancos. Ieri anche Valderrama, lo storico “10′” della nazionale colombiana ha ...

Napoli - Ancelotti tra serietà e ironia : “ho minacciato De Laurentiis di comprarmi James e Lozano…” : L’allenatore del Napoli ha parlato della condizione della squadra e di mercato, soffermandosi sugli obiettivi degli azzurri Il Napoli cresce bene, avvicinandosi sempre più alla forma migliore in vista dell’esordio in campionato contro la Fiorentina. Carlo Ancelotti è alquanto soddisfatto della condizione raggiunta dai propri giocatori, pronti adesso per un doppio confronto con il Barcellona negli Stati ...

James Napoli – Spunta il patto Adl-Perez : James Napoli – L’edizione odierna de La Repubblica svela il patto di mercato tra Florentino Perez ed Aurelio De Laurentiis per il passaggio di James Rodriguez al Napoli James Napoli – Solo qualche schermaglia mediatica tra i due, il rapporto è solido. Il patto La presenza del presidente De Laurentiis a Marsiglia per l’amichevole che si giocherà questa sera (scopri come vederla in streaming) fa pensare che non ci ...

Repubblica : James sempre più vicino. Si accorciano i tempi per lo sbarco a Napoli : L’edizione odierna di Repubblica parte dalle parole di Cerezo: «Siamo già forti e pronti per Europa, Liga e altre competizioni. Nel calcio non si può sapere cosa riserverà il domani, ma la nostra rosa è chiusa», che confermano il dietrofront dell’Atletico per James Rodriguez, per confermare che il Napoli è a un passo dal chiudere con il colombiano. Ma lo aveva detto Ancelotti, ci vorrà tempo, e così è stato, il Napoli dovrà attendere ...

Gazzetta : James - Lozano e Icardi per il salto di qualità del Napoli : Essere competitivi non basta se poi a vincere sono sempre gli altri. Questo è il concetto trasmesso da Carlo Ancelotti, per cui il Napoli ha bisogno di un salto di qualità per poter pensare di competere con la Juve . E non saranno di certo Elmas, Manolas o Di Lorenzo a far fare questo salto alla squadra. Ancelotti ha chiesto due innesti in attacco e il Napoli ci sta provando. James Rodriguez, Lozano e Icardi, questi i regali che De Laurentiis ...