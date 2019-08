Il ministro dell' Economia Tria in visita al laboratorio INFN del Gran Sasso

Il ministro Costa : "Il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della Polizia è un reato e va sanzionato" : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it in cui ha parlato del caso del figlio del Ministro dell’Interno: “La vicenda del figlio di Salvini su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima configura un reato che è sanzionato, attenzione non sanzionabile, ma sanzionato”. Il Ministro, che è anche Generale dei Carabinieri, sottolinea che “io, se ho i ...

Scuola - scoppia la polemica della sindaca di Monfalcone : PD durissimo ‘Bussetti ministro della scuola o della Lega?’ : Anna Maria Cisint è la sindaca di Monfalcone, una sindaca leghista. In queste ultime ore, alcune sue dichiarazioni riguardanti anche la scuola stanno facendo discutere. La prima cittadina della nota cittadina friulana se la prende con gli insegnanti schierati politicamente a sinistra: “Con le loro ideologie, avvelenano i giovani – ha dichiarato Anna Maria Cisint – osteggiando apertamente le scelte democratiche che gli italiani ...

Giustizia - il ministro Bonafede : “La Lega vuole la separazione delle carriere? Non riguarda i tempi dei processi e non interessa ai cittadini” : La separazione delle carriere dei magistrati? “Non ha nulla a che fare con i tempi della Giustizia che interessano i cittadini”. Così il guardasigilli Alfonso Bonafede spiega perché l’ultima richiesta della Lega non può entrare nella riforma della Giustizia. Una richiesta che ha infiammato il clima all’ultimo consiglio dei ministri con il guardasigilli andato allo scontro duro con la colLega leghista Giulia Bongiorno. ...

Figlio su moto d’acqua della polizia - ministro : “Non vedo rischi per la libertà di stampa” : “Non vedo rischi per la libertà di stampa in Italia onestamente. Se ci sono delle indagini, aspettiamole. Che lascino fuori i bambini e se la prendano con me”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, è tornato a parlare dell’episodio della moto d’acqua della polizia dove è salito il Figlio maggiore. Questa mattina il capo della polizia, Franco Gabrielli, alla stazione di Rogoredo a Milano, ha ...

Tav - Toninelli : “Mozione non influisce su tenuta del governo”. Salvini : “Per fare il ministro non basta essere delle brave persone” : La mozione dei 5 Stelle sulla Tav “impegna il parlamento e non il Governo”, che per questo “non cadrà”. Lo afferma il ministro dei Trasporti Danio Toninelli a margine dell’inaugurazione dell’ampliamento della stazione di Milano Rogoredo. ” Il Parlamento – ha spiegato – è il luogo in cui è stato approvato quell’accordo e il Parlamento deciderà”. All’evento ha partecipato ...

Terra dei fuochi - Costa : “Ognuno ha fatto il suo tranne il ministro dell’Interno” : “Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. E non solamente io. Nel novembre 2018 è stata istituita una cabina di regia per prevenire questo odioso fenomeno dei rifiuti tossici, e ad oggi ognuno ha fatto il suo, tranne il ministro dell’Interno”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a proposito di quanto sta avvenendo nella Terra dei fuochi. Secondo Costa, Salvini si sarebbe dovuto ...

Gozi - la provocazione del deputato Cabras : “Se lui va a Parigi prendiamo Fitoussi come ministro dell’Economia in staffetta con Tria” : Era stato il primo a sollevare l’affaire “Gozi” in Parlamento, con un’interrogazione in cui chiedeva al governo come intendesse muoversi nei confronti dell’ex sottosegretario agli Affari Europei del governo Gentiloni, in quota Pd, chiamato a ricoprire un analogo incarico nell’esecutivo francese di Edouard Philippe al servizio di Emmanuel Macron. Ora il deputato Cinque stelle Pino Cabras alza il tiro, rilanciando con una proposta doppiamente ...

Da «Zingaraccia» a «Ti piace filmare bambini?» - le frasi del ministro dell’Interno : «Ma vi pare normale che ci sia una zingara di un campo rom abusivo a Milano, una zingaraccia che va a dire: “Salvini dovrebbe avere un proiettile”? Preparati che arriva la ruspa, amica mia». Matteo Salvini è sbottato contro una donna del campo rom di via Monte Bisbino, periferia nord di Milano, che ce l’aveva con lui. A SkyTg24 ha detto: «Tu preparati che ad accogliere la ruspa, cara la mia zingara, poi vediamo». Nelle stesse ore, se la prendeva ...

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia - il ministro al videomaker : “Vada a riprendere i bambini e i minorenni visto che le piace” : Duro botta e risposta tra Matteo Salvini e Valerio Lo Muzio, il videomaker e giornalista di Repubblica che pochi giorni fa ha ripreso il Figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della polizia. Il ministro ha replicato a più riprese con durezza al giornalista che stava tentando di porgli delle domande sul comportamento della sua scorta. Seccato, Salvini gli ha impedito di parlare e di concludere le domande: “Lei che è ...

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il ministro “errore mio da papà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il ministro “errore mio da paapà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

Il ministro degli Interni rumeno Nicolae Moga si è dimesso per lo scandalo dell’omicidio della 15enne che la polizia non aveva soccorso in tempo : Il ministro degli Interni rumeno Nicolae Moga si è dimesso per lo scandalo dell’omicidio della 15enne che la polizia non aveva soccorso in tempo. Moga, che aveva giurato da ministro solo sei giorni fa, ha detto che le sue dimissioni

Afghanistan - attacco contro partito dell’ex ministro dell’Interno : almeno 20 morti e 50 feriti : L'attentato insanguina la campagna elettorale appena partita per le elezioni presidenziali di settembre. Ad essere preso di mira il movimento politico di Amrullah Saleh, ex ministro dell'Interno e candidato alla vicepresidenza. Un attentatore suicida al volante di un'auto si è fatto saltare in aria fuori dall’edificio dando poi il via all'attacco degli altri attentatori armati.Continua a leggere

Lega-Russia - Parrini (Pd) contro Salvini : “È il ministro della fuga e del tradimento” : Dopo il ‘forfait’ di Matteo Renzi è Dario Parrini a prendere la parola in Senato per replicare all’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Parrini a nome del Partito democratico rivolge “quattro domande” a Conte e accusa il capo del governo: “Lei su questo non ci ha detto niente”. Accuse all’assente Matteo Salvini. “È il ministro della fuga e del tradimento delle ...