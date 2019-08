Cambiamenti climatici | rapporto IPCC | “Mezzo miliardo di persone in zone a rischio

Cambiamenti climatici e rapporto IPCC - Enea : “Scenario allarmante - nel Mediterraneo temperature medie a 1 - 4°C - sfiorato il limite della COP 21? : “Il rapporto dell’IPCC presentato oggi delinea uno scenario molto allarmante, in particolare perché le temperature medie nell’area del Mediterraneo hanno già raggiunto gli 1,4°C, superando l’aumento medio globale di 1°C e arrivando a sfiorare la soglia limite degli 1,5°C indicata a Parigi alla COP21. È una situazione ad alto rischio che continua ad aggravarsi“, afferma Gianmaria Sannino, climatologo dell’Enea ...

Grazie a un modello matematico basato su decenni di dati, un team di ricerca internazionale guidato da scienziati della prestigiosa Università di Harvard ha determinato che a causa dei cambiamenti climatici e della pesca eccessiva c'è stato un aumento significativo di mercurio nei tessuti dei pesci che mangiamo. Ecco perché e quali sono i rischi.

Rapporto IPCCP : “L’Agro-ecologica va messa al centro della lotta contro i Cambiamenti climatici” : Nel Rapporto pubblicato oggi, l’IPCC fornisce un Rapporto sulla complessa relazione tra cambiamento climatico e uso del suolo, in particolare per quanto riguarda l’agricoltura. In effetti, i sistemi agroalimentari sono direttamente e indirettamente responsabili di quasi 1/4 delle emissioni di gas a effetto serra. Ma l’agricoltura soffre anche degli effetti dei cambiamenti climatici. Questo in particolare è il caso ...

L’allarme dell’Onu : così i Cambiamenti climatici faranno aumentare fame e migrazioni : Dal periodo preindustriale, denuncia lo studio, la temperatura sulle terre emerse del nostro pianeta è aumentata di 1,53...

Cambiamenti climatici - “siccità e piogge estreme aumenteranno : così pregiudicata produzione agricola. Effetti maggiori in Africa e Asia” : Siccità e piogge estreme aumenteranno a causa del riscaldamento globale e finiranno per pregiudicare la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. E a pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Non solo: perché è alto il rischio di desertificazione e incendi anche nel Mediterraneo. Sono le conclusioni del rapporto Cambiamento climatico e territorio, redatto ...

A pagare soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Mediterraneo ad alto rischio di desertificazione e incendi

Cambiamenti climatici - Rapporto IPCC : il riscaldamento globale aumenterà fame e migrazioni : E’ stato diffuso oggi il Rapporto “Cambiamento climatico e territorio” elaborato dal comitato scientifico dell’ONU sul clima, l’IPCC: secondo il report il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il pianeta, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere ...

Cambiamenti climatici : 3 - 4 milioni di case americane a rischio inondazioni per l’innalzamento del livello del mare entro il 2100 [DATI] : Incontrollate emissioni di gas serra esporranno 3,4 milioni di case esistenti lungo le coste statunitensi (valore di 1,75 trilioni di dollari) ad un rischio annuale di inondazione del 10% o più entro il 2100, secondo uno studio di Climate Central e Zillow. Nel 2012, l’uragano Sandy si è abbattuto sul New Jersey, producendo una grande storm surge e danneggiando o distruggendo diverse migliaia di case. Negli anni seguenti, i costruttori hanno ...

Incendi artici - perché sono pericolosi per il pianeta e il disastroso circolo vizioso che aggrava i Cambiamenti climatici : Gli Incendi nell’Artico ardono ormai da due mesi, diffondendo il loro fumo, visibile addirittura dallo spazio, nelle città siberiane. La situazione è talmente grave che il Presidente Vladimir Putin ha inviato 2.700 vigili del fuoco militari, 10 aerei e 10 elicotteri per combattere le fiamme. Gli Incendi, senza precedenti per dimensioni e intensità, non solo minacciano l’ecosistema, ma potrebbero anche creare un circolo vizioso che potrà solo che ...

Ondate di Caldo in Europa : sempre più intense a causa dei Cambiamenti climatici : Una ricerca della World Weather Attribution – organizzazione internazionale dedicata allo studio del clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, la Società Reale di meteorologia dei Paesi Bassi e il Centro nazionale per gli studi atmosferici degli Stati Uniti – ha preso in considerazione gli eventi meteo verificatisi in Europa, concludendo che le Ondate di Caldo che hanno colpito l’area occidentale ...

Friuli : ripristinando il bosco - i ragazzi studiano Cambiamenti climatici : Come ripristinare i boschi e i sentieri del Parco delle Prealpi Giulie, danneggiati dal ciclone Vaia, che si è abbattuto sulle zone montane del Nordest a fine dello scorso ottobre? Ci ha pensato la friulana Cramars, cooperativa per l’innovazione e la formazione professionale con sede a Tolmezzo in provincia di Udine, rendendo possibile un inedito un campo estivo che coniuga didattica in aula, esplorazione del territorio, lavori di ...

Il tornado di Fiumicino - un fenomeno estremo figlio dei Cambiamenti climatici : Roma è sempre più ad alto rischio eventi meteo estremi [DATI - FOTO e VIDEO] : Nella violenta ondata di maltempo che a fine luglio ha colpito il Centro-Nord, spicca senza dubbio il violento tornado che si è abbattuto su Fiocene, frazione di Fiumicino, nel Lazio. Il tornado ha prodotto grandi danni e soprattutto una giovane vittima, Noemi Magni, 27 anni che, uscita in auto, si è ritrovata catapultata con tutta la vettura dai forti venti. La giovane viaggiava a bordo di una Smart, dal peso di 935kg. Sotto la spinta dei ...

Cambiamenti climatici : al via a Ginevra la 50ª sessione dell’IPCC : Si apre oggi a Ginevra la 50ª sessione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change. Il meeting dovrebbe sfociare l’8 agosto con la pubblicazione del rapporto sulla relazione tra Cambiamenti climatici e uso del suolo, che dovrebbe focalizzarsi sulla necessità di fermare la deforestazione e rendere sostenibile il sistema globale di produzione del cibo se vogliamo contenere l’innalzamento della temperatura globale sotto ...

“I Cambiamenti climatici hanno cancellato i miei ghiacciai” : lo Stelvio nel ricordo del maestro di sci Zampatti : Uno agosto, rifugio Grande Pirovano, 3mila metri e spicci sul livello del mare. Dopo le 12 è uno sciamare di tute colorate, dentro e fuori dalla porta d’ingresso. Gli sci sono parcheggiati nello spiazzo davanti all’albergo e i bambini, accompagnati dai genitori, escono dal bar al piano terra con panini e lattine di Coca-Cola tra le mani. A pochi metri si snoda la fila di chi attende con impazienza il proprio turno all’impianto ...