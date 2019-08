Borse positive L’aria di crisi di Governo riporta spread sopra 200

Borse positive. Spread torna sotto i 200 punti : Borse europee positive, tutte in rialzo dopo la seduta in verde di Wall Street e con gli occhi puntati alla riunione della Bce di giovedì. L'ottimismo è...

Borse Ue positive. Spread a 196 punti : 9.19 Apertura positiva per le Borse europee, dopo i record fatti registrare ieri da Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,23% a 21.956 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 196 punti in avvio,con rendimento del decennale all'1,57%, ai minimi da ottobre 2016. Solo Londra è pressoché in parità. Parigi +0,06% e Francoforte +0,23%. Euro a 1,1282 dollari e 121,64 yen in apertura dei mercati valutari europei.