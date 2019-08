Bergamo | ragazzi speronati e uccisi | l' investitore ai domiciliari a casa della mamma

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) "Non volevo uccidere, ho perso il controllo dell’auto". Non sarebbe stato lui ad inseguire: correva per scappare da un pericolo. Matteo Scapin, 33 anni di Curno, non avrebbe avuto intenzione di ammazzare Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18. I due, a bordo di una Vespa 125, nella notte di sabato scorso sono stati travolti dalla Mini Cooper grigia guidata da Scapin sulla Provinciale Cremasca ad Azzano San Paolo, comune alle porte di. Questa la versione dei fatti che ha reso ieri in carcere a: il giudice sembra credergli, o comunque ha dubbi sulla ricostruzione fornita dall'accusa perché non vi sarebbe la certezzavolontarietà di procurare la morte ai due. Per questi motivi, il reato contestatogli è stato riqualificato da duplice omicidio volontario in omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. Scapin, subito scarcerato, si trova ...

