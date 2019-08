Salvini e Di Maio tornano a punzecchiarsi alla vigilia del voto sulla Tav

Tav - Di Maio : "Parlamento può fermarla" | Salvini : "Alle urne? Lo capiremo prima di settembre" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato

Salvini attacca reddito cittadinanza e decreto dignità. Di Maio : “Occupazione mai così alta” : I “consumi fermi”, come “il potere reale d’acquisto delle famiglie”. E poi “il reddito di cittadinanza” che, secondo i sindacati, ha contribuito a far aumentare la “mancanza di manodopera qualificata”. Matteo Salvini non solo ha rivisto i rappresentanti dei lavoratori meno di 24 ore dopo che avevano avuto un vertice con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, ma ne ha anche approfittato per criticare ...

Vigilia voto Tav - Di Maio : "Parlamento può fermarla" | Salvini contrattacca : "Alle urne? Lo capiremo prima di settembre" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Calenda detta la strategia: uscire da Palazzo Madama per "scoprire" le carte di leghisti e pentastellati sul testo M5s.

Salvini messo alle corde punge tutti - da Di Maio passando per Fico fino alla Boschi : Salvini messo alle strette nell’ultimo periodo per la questione Lega-Russia, si lascia andare a dichiarazioni che toccano un pò tutto il mondo politico, da Di Maio fino alla Boschi La crisi di maggioranza che potrebbe sfociare in una crisi di governo è maturata dopo lo strappo consumato a Strasburgo. Dove la Lega ha votato contro la … Continue reading Salvini messo alle corde punge tutti, da Di Maio passando per Fico fino alla ...

Salvini alle parti sociali : «Giù le tasse e via la Tasi - la manovra non sia il gioco delle 3 carte». E Di Maio : «Ognuno riceve chi vuole» : Il vicepremier leghista: «Questo è il momento del coraggio e non del tirare a campare». La replica del leader del Movimento: «Noi lavoriamo per risolvere problemi»

Il primo successo di Salvini e Di Maio : E’ forse il caso di dire che in Italia per amare, o quantomeno apprezzare, un po’ di più l’Europa serviva un governo euroscettico. L’Eurobarometro, il sondaggio periodico della Commissione europea, effettuato dopo le ultime elezioni, afferma che “l’Unione europea è vista in una luce più positiva che

Salvini usa la Tav per tentare di separare il M5s di Di Maio da quello di Dibba : Roma. Sarà che ormai Rino Formica è sdoganato perfino dagli ortodossi del M5s (“Voto sì alla fiducia perché la politica è sangue e merda”, dice il No Tav Alberto Airola), ma a metà pomeriggio i senatori di Forza Italia e Fratelli d’Italia cominciano a confessare che “sì, davvero dalla Lega ci è arri

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...

Giuseppe Conte con Di Maio per "gestire" Salvini : "Settimana cruciale". Il premier teme per la poltrona? : Giuseppe Conte si allea a Luigi Di Maio per Contenere Matteo Salvini. Per il premier infatti "inizia una settimana di lavoro cruciale" a ridosso delle ferie. Lunedì 5 agosto il presidente del Consiglio vedrà sindacati e associazioni a Palazzo Chigi per impostare la manovra economica e il ministro de

Lega-M5s - Salvini all'attacco : "Sono stufo degli attacchi Dibba-Di Maio - la pazienza finisce" : Dopo aver lasciato la Romagna, Salvini fa tappa alla festa della Lega a Colico e torna a strigliare i compagni di governo, alla vigilia del voto sul dl sicurezza bis e della mozione sulla Tav dei pentastellati. Poi attacca: "I nemici della Autonomiasono alcuni politici ladri e incapaci del sud"

Salvini : “Stufo di attacchi Di Maio - Grillo - Toninelli. E Di Battista per me conta zero” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, torna ad avvertire i suoi alleati di governo del M5s: "Di Battista, Di Maio, Grillo, Toninelli: o tutti fanno il loro lavoro o la pazienza finisce. Sono stufo di attacchi di quelli che dovrebbero essere alleati". E su Di Battista aggiunge: "conta zero per quello che mi riguarda”.

Milano Marittima : Salvini fa il dj al Papeete sulle note di Mameli e sfida Di Maio : Il ministro dell'interno Matteo Salvini è ormai di casa al Papeete Beach, il celebre stabilimento balneare simbolo della movida di Milano Marittima. Amico storico del titolare, l'imprenditore Massimo Casanova (recentemente eletto al Parlamento Europeo, proprio nelle file della Lega), il vice premier è salito in consolle sulle note dell'Inno di Mameli. Poi, dal palco della festa della Lega Romagna di Cervia ha lanciato l'ennesimo aut aut a Luigi ...

“Zingaraccia” vs “Navigator” : come la retorica di Salvini vince su quella di Di Maio : Mentre al primo "incontro motivazionale" dei navigator un "Ladies and gentlemen please welcome Luigi Di Maio!" introduceva il capo politico del M5S sul palco, Salvini rispondeva all'auspicio di morte di una rom scrivendo su Twitter "Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA". Una differenza retorica che spiega molte cose.Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Stufo di litigare. Il governo non è finito : avanti con Conte e Salvini” : Luigi Di Maio in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato di futuro del governo e dell'Italia, sottolineando che l'esecutivo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle "ha dimostrato di saper governare. E parlano i fatti, tutti i provvedimenti sono stati condivisi. Con Conte e Salvini abbiamo lavorato bene, andiamo avanti così". Sulla Manovra: "Scriviamola insieme e continuiamo a cambiare il Paese. La Tav? Noi sempre ...