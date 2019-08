Maltempo e grandine a Bolzano | almeno 200 interventi

Meteo - nuova allerta Estofex : prosegue il Maltempo al Nord Italia con grandine molto grande - venti distruttivi e nubifragi : allerta Meteo – Nelle scorse ore il maltempo ha messo in ginocchio alcune località del Nord Italia. La più colpita Casargo. La località, in provincia di Lecco, è stata interessata da una frana che ha inondato di fango il Paese. A Bolzano, un violento nubifragio con grandinata ha abbattuto diversi alberi e scoperchiato alcuni tetti. E l’emergenza maltempo non finisce qui. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi per ...

Maltempo - grandine e alberi sradicati in Alto Adige. Da mercoledì allerta anche al Centro-Nord : Meteo ancora fortemente instabile. Un violento temporale con grandine e forti venti si è abbattuto sull'Alto Adige causando diversi danni: molti alberi secolari sono stati sradicati e...

Maltempo - 02 Agosto da incubo : grandine in Lombardia - esonda torrente nel Lecchese - tromba d’aria a Treviso [FOTO e VIDEO LIVE] : Maltempo estremo al Nord Italia, dove si stanno verificando intensi fenomeni di pioggia, vento e grandine in questo venerdì 02 Agosto. Violenti fenomeni di grandine si stanno verificando in diversi comuni lombardi: da Busto Arsizio a Brescia, passando per Saronno. Nel comune di Almenno San Salvatore (BG) sono stati registrati 76mm di pioggia, mentre a Paladina (BG) 60mm, a Berbenno (BG) 58.7mm. Pioggia intensa anche in provincia di Trento, dove ...

Maltempo Veneto oggi : tromba d’aria - pioggia e grandine. Ecco i danni : Maltempo Veneto oggi: tromba d’aria, pioggia e grandine. Ecco i danni Ondata di Maltempo in Veneto questa mattina, venerdì 2 agosto 2019: grandinate, acquazzoni e fortissimo vento nel trevigiano, con una tromba d’aria segnalata a Zenson. Si contano già i primi danni, soprattutto nei campi agricoli, ma fortunatamente al momento non si segnalano feriti. Già dalle 7.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono stati chiamati in più zone per ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : Maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

