La banda dello spray sceglie il silenzio

Corinaldo - la banda dello spray all'interrogatorio : Caserta 6 ago. (AdnKronos) - I componenti della banda dello spray, accusati della strage di Corinaldo (Ancona), si sono divisi dinanzi al gip per gli interrogatori di garanzia celebrati nelle carceri tra Ravenna e Modena. Il diciannovenne Ugo Di Puorto, alla presenza del suo avvocato Francesco Rossi

Corinaldo - nella banda dello spray il nipote del boss dei Casalesi vicino al figlio di Sandokan. “Contatti con chi provocò il panico a Torino” : La camorra con la banda dello spray al peperoncino c’entra poco. Ma resta la “coincidenza“, all’attenzione dei pm. Figura centrale fra i 7 arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulla strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018, è Ugo Di Puorto, 19enne di San Prospero, minuscolo borgo in provincia di Modena. Oltre ad essere un pezzo fondamentale della gang ...

CORINALDO - banda dello SPRAY/ Il dramma di non incontrare uno sguardo amico : Le intercettazioni della BANDA arrestata per i fatti di CORINALDO sono spiazzanti. Il Nulla è così potente che i giovani non hanno scampo. O quasi

Strage di Corinaldo - cosa sappiamo sulla banda dello spray : Strage di Corinaldo, cosa sappiamo sulla banda dello spray Sette giovani tra i 19 e 22 anni sono accusati di essere i responsabili del panico scatenato nella discoteca la notte dell’8 dicembre scorso. Facevano parte di una banda molto strutturata e preparata per portare a segno le rapine nei locali della movida. LE ...

La banda dello spray della strage di Corinaldo : "Se non era per i morti a Sfera Ebbasta facevo la collana" : Avrebbero voluto ‘farsi’ anche la collana di Sfera Ebbasta, dopo averne strappate sei dentro al Lanterna Azzurra di Corinaldo: “La collana quella con la chitarra fra, Badr lì se non era stato per i morti te lo giuro... Gliela faceva lo guardava in un modo”. Le decine di intercettazioni contenute nelle 174 pagine di ordinanza nei confronti dei ventenni presunti responsabili della strage di Corinaldo raccontano di ...

Rovigo - intercettata la banda dello spray : porto il gas dentro - faccio spruzzare tutti : Emerge un quadro inquietante dalle intercettazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare. E dopo la strage di Corinaldo non si fermavano: "Se non era per i morti rubavamo la collana anche a Sfera Ebbasta" dicevano.

banda dello spray - domani interrogatori : 7.57 Si terranno domani gli interrogatori di garanzia i sei ragazzi fermati per la strage alla discoteca di Corinaldo. La Banda è finita in carcere con la pesante accusa di omicidio preterintenzionale e lesioni, associazione a delinque finalizzata a furti e rapine. In cella anche il ricettatore di fiducia, un 65 enne. I giovani criminali, tutti del Modenese tra i 19 e i 22 anni, hanno alle spalle una sessantina di rapine di cui 18 in un solo ...

Strage di Corinaldo - arrestata la banda dello spray. Le intercettazioni : «Sono morti in sei...» : L’8 dicembre 2018 il caos scatenato da una banda di rapinatori che spruzzarono dello spray urticante per rapinare i presenti provocò la tragedia. Oltre ai morti, 197 i feriti

Tragedia di Corinaldo - in manette la banda dello spray : Tragedia di Corinaldi, fermata banda dello spary. 7 giovani tra i 19 e i 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale Ancona

Strage di Corinaldo - arrestati i sette componenti della banda dello spray per omicidio preterintenzionale : Svolta nella Strage di Corinaldo: i carabinieri hanno arrestato i 7 componenti della banda dello spray, che nella notte dell'8 dicembre 2018 provocarono la morte di 6 persone nella discoteca Lanterna Azzurra, dove si sarebbe dovuto esibire il cantante Sfera Ebbasta. Il gruppo è ora accusato di assoc

