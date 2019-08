I test di Orion | la capsula che riporterà l’essere umano sulla Luna

Fonte : wired

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Come avverrà il prossimo sbarco? Secondo la Nasa, con la, l’ultima generazione di veicoli per trasporto di esseri umani nello spazio, ora in fase di collaudo. In questo video, appena diffuso dall’Agenzia americana, potrete vedere uno degli ultimiche ne mettono alla prova la sicurezza – nonché uno dei più impegnativi: l’accensione per parecchi minuti di fila del suo sistema di propulsione di emergenza, quello che passerà in azione se ci saranno problemi tecnici durante il viaggio. Condotto lo scorso 5 agosto presso il White SandsFacility della Nasa, vicino a Las Cruces (nel New Mexico), l’esperimento è avvenuto a Terra, ma simulando un momento del lancio, il cosiddetto scenario di interruzione orbita. In poche parole, la possibilità di rimettersi in carreggiata in modo autonomo nel caso non si riuscisse, alla partenza, ...

