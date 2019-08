Diario del sesso | perché fare l’amore aumenta la memoria

Fonte : dilei

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Tra i benefici dell’attività sessuale, è possibile ricordare anche quelli relativi all’aumento della. A dirlo sono diversi studi scientifici. In questo novero, spicca una ricerca pubblicata sulle pagine della rivista Archives of Sexual Behaviour. Lo studio in questione, portato avanti da un’equipe scientifica attiva presso l’Università di Wollogong (Australia), ha monitorato la situazione di un campione di poco più di 6.000 individui, tutti di età superiore ai 50 anni. A un follow up di due anni, i ricercatori hanno avuto modo di notare performance migliori per quanto riguarda lanei soggetti con un’attività sessuale più frequente (questo a parità di condizioni di salute e stile di vita). I risultati in merito riguardano però solo laa breve termine. Per quel che concerne invece laa lungo termine, non sono state riscontrate ...

enpaonlus : MISSIONE ALBANIA 2019 - IL DIARIO: A ELBASAN, UN GIORNO DI ORDINARIA EMERGENZA Ci siamo trasferiti ad una cinquanti… - Corriere : 'Io so precisamente come vorrei essere, come sono di dentro, ma ahimè, lo sono soltanto per me': l'1 agosto del 194… - Corriere : 1 Agosto 1944 - Anna Frank scriveva l'ultimo brano del suo diario -