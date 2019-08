Decide di giocare 5 numeri | vince e il premio è una casa da mezzo milione di euro | entro

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ore meravigliose per una persona che a Poggio Mirteto ha ha centrato il 5 presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Smiles. L’estrazione è avvenuta sabato 3 agosto e il fortunato o la fortunata ha vinto unagiocando a Vinci. E’ un gioco che fa parte del gruppo Win for Life del Gruppo Sisal e ilin palio è unadel valore di 500,000,00che il vincitore può trovaredue anni dalla vincita. La scelta può ricadere su un immobile qualunque, su tutto il territorio nazionale, solo due sono le condizioni: il valore che deve essere massimo didie l’acquisto che deve avvenire al, massimo,due anni dalla vincita. E ora per il vincitore arriva il momento più bello: la ricerca delladei sogni.

