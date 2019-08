Da Salvini ancora un penultimatum Fare le cose o la parola al popolo

La Chiesa ancora contro Salvini : Pifferaio magico di turno : Il cardinal Gualtiero Bassetti contro l'utilizzo di simboli religiosi in politica: "Sterile ostentazione". Gli attacchi della Chiesa a Salvini. "Oggi, più che mai, i cattolici devono avere 'fede retta e speranza certa' come diceva san Francesco, senza mettersi in fila dietro i pifferai magici di turno. I falsi profeti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. I simboli religiosi valgono solo nel contesto di una fede vissuta, ...

Scontro fra Salvini e giornalista : il ministro si rifiuta ancora di rispondere a domande su Russia : Matteo Salvini di nuovo contro un giornalista. "C'è un'inchiesta in corso per corruzione internazionale. Lei ha mentito, ha detto 'non sapevo che Savoini fosse a Mosca'. Come mai ha mentito pubblicamente?", chiede un cronista di Report. Ma il ministro non ha nessuna intenzione di rispondere e taglia corto: "Sei maleducato. Ci sono altre domande?".

Alessandro Di Battista - ancora deliri e insulti contro Matteo Salvini : "Vada ad ubriacarsi" : Un personaggio grottesco, inqualificabile. Un parvenu che non conosce il senso del ridicolo: Alessandro Di Battista. L'ultima patetica performance del grillino viene mostrata in questo video, registrato a margine della presentazione del suo libercolo avvenuta al Festival La Versilia.

Figlio di Salvini su moto d'acqua - Odg : "Dal Ministro ancora nessuna scusa per l'intimidazione al giornalista" : Salvini ha ammesso di aver commesso "un errore da papà", consentendo (o forse chiedendo) ai poliziotti di far fare un giro sulla moto d'acqua a suo Figlio 13enne. Il Ministro, però, non ha speso una parola in difesa del lavoro del videomaker di Repubblica al quale alcuni poliziotti - senza identificarsi, come avrebbero dovuto fare - hanno cercato di impedire di riprendere la scena.Il Presidente dell'Odg, Carlo Verna, ha sollevato proprio ...

Salvini - la moto d’acqua e un Paese che non sa se può ancora fidarsi di chi dovrebbe proteggerlo : Matteo Salvini ieri in spiaggia a Milano Marittima (Foto: Stefano Cavicchi/LaPresse) Eliminiamo il figlio minorenne di Matteo Salvini dalla scena: non è lui il problema. Fine. Il problema è che la sua passeggiata con la moto d’acqua della Polizia di Stato sulla spiaggia di Milano Marittima non è altro che l’ennesimo tassello di un rapporto raggelante del ministro dell’Interno con le forze dell’ordine. Con la loro funzione, con il loro ruolo di ...

Salvini contro Di Maio : 'Io quell'altro? Mi chiamo Matteo' - ancora liti tra i due leader : Tensione ancora alta tra i due leader di governo. Lo stallo sui nodi irrisolti (in particolare autonomia e Tav) sta alimentando un clima incandescente. I due vice premier sono ai ferri corti e non ne fanno mistero; ieri il ministro del lavoro Luigi Di Maio a Cosenza, si è sfogato dicendo: "Dobbiamo sederci ad un tavolo e trovare un accordo io, Conte e quell'altro là". Salvini, ovviamente, non ha digerito l'appellativo e ha alimentato la ...

Salvini e Di Maio - ancora musi lunghi : scintille tra le due anime del governo su Tav e autonomia : Al funerale del carabiniere ucciso Mario Cerciello Rega gelo tra i due vicepremier, che non si sono neanche stretti la mano

Di Maio - stoccata Salvini : flat tax? Ancora un mistero - non vedo le coperture : Tra Di Maio e Salvini è tregua ma i due vicepremier continuano a viaggiare su canali distinti, impegnati a marcare ognuno i propri personali risultati. La flat tax, ha detto stamani il...

Carola Rackete torna in Germania - ancora insulti da Salvini : La comandante della Sea-Watch è partita oggi, da libera cittadina, dopo gli interrogatori con i magistrati di Agrigento. Sul profilo Fb di Salvini che avrebbe voluto "espellere questa viziata comunista"", duemila commenti con insulti e minacce rivolti alla giovane

Salvini : “Non parlo di fantasie”. E Conte lo sfida ancora : “Vado io in Aula al suo posto” : Il Pd pensa alla mozione di sfiducia. Calenda: commissione d’inchiesta Ue. Il capo dei Servizi al Copasir: “Quella trattativa sembra inverosimile”

Autogol del Pd sul caso Russia Bagarre inutile - Salvini sale ancora : Il caso Russia-Savoini non colpisce la Lega. Anzi, fa aumentare i voti al Carroccio. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato lunedì 15 luglio dall'Istituto Piepoli (metodologia CATI-CAWI, 500 casi) e diffuso in esclusiva...

Matteo Salvini ignora Giuseppe Conte : "Delle inchieste me ne frego perché tanto la Lega cresce ancora" : "La Lega cresce nei sondaggi anche questa settimana in cui si è parlato di spie russe. Quindi chi volesse metterci in difficoltà deve trovare altro argomento perché questo non funziona". Matteo Salvini va avanti come un treno forte delle ultime rilevazioni che danno la Lega in continua crescita:

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - altroché Savoini : Matteo Salvini cresce ancora - cifre mai viste prima : Nonostante il caso Savoini, la Russia e gli attacchi incrociati di alleati ed opposizione la Lega di Matteo Salvini cresce ancora. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Carroccio rispetto a settimana scorsa ha guadagnato lo 0,2 per cento passando così dal 37,5 al 37,7 per cento. E mentre il Pd ha perso, rispetto a settimana scorsa, lo 0,7 per cento, scendendo al 22, il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio ha ottenuto mezzo ...