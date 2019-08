Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 07 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul DL sicurezza bis con 160 voti favorevoli e 57 voti contrari e 21 astenuti il provvedimento ha incassato l’ultimo via Libera del Parlamento è una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarà legge Fratelli d’Italia come annunciato si è astenuta mentre Forza Italia non ha partecipato pur rimanendo in aula i presenti sono stati 289 votanti 238 la maggioranza 109 sono cinque gli assenti del MoVimento 5 Stelle in Senato che non hanno quindi votato la fiducia i 5 stelle sono schiavi l’Italia insicura dice Zingaretti del PD più poteri alle forze dell’ordine più controlli ai confini più uomini per arrestare i mafiosi camorraTi ringrazio ringrazio gli italiani e la Beata Vergine Maria ha detto il Ministro ...

