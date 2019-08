Sono stati firmati due accordi preliminari per il salvataggio della fabbrica di

Death Stranding - FIFA 20 e Concrete Genie Sono tra i giochi in uscita quest'anno su PlayStation 4 : L'anno non è ancora finito e PlayStation 4 arricchirà la sua libreria con altri nuovi giochi tanto attesi dai giocatori. Vediamo quindi quali saranno i titoli che ci accompagneranno lungo tutta questa seconda metà del 2019.A partire dal 27 agosto uscirà Control, lo sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy. La protagonista, Jesse Faden, si farà strada attraverso il mondo di gioco utilizzando una serie di devastanti poteri cinetici.Il 30 ...

I due che hanno lanciato un frigo dalla scarpata Sono stati costretti a recuperarlo : La Guardia Civil ha rintracciato, grazie a un video, le due persone che hanno gettato un frigorifero da una scarpata dal ciglio di una strada in Almeria. I due protagonisti della vicenda, l’uomo che riprendeva la scena e l’altro che getta l’elettrodomestico, ridono anche delle proprie gesta dicendo: “Ecco come si ricicla!”.I due uomini sono stati rintracciati proprio grazie ai loro stessi video e la Guardia Civile ...

Cartasegna e Salemi possibile nuova coppia : i due Sono stati visti insieme a Cala Volpe : La parola estate è anche sinonimo di nuovi amori per molti è forse anche per Giulia Salemi che, dopo la fine della relazione con Francesco Monte, potrebbe aver trovato un nuovo amore in un altro ex tronista: Marco Cartasegna. Giulia Salemi e Marco Cartasegna insieme in Sardegna La bella italo-persiana Giulia Salemi, reduce dalla fine della relazione con Francesco Monte, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna accompagnata dai suoi ...

I requisiti per la versione PC di Control Sono stati ridimensionati : Control è la nuova fatica del talentuoso team di Remedy e sembra proprio che sfoggerà un lato tecnico davvero spettacolare. Naturalmente i giocatori PC saranno coloro che si godranno (a patto di avere un PC all'altezza) il titolo nella sua massima potenza grafica.Qualche tempo gli sviluppatori hanno pubblicato la lista dei requisiti minimi e necessari affinché si possa utilizzare il titolo, effettivamente erano un tantino esosi ma ovviamente ...

Migranti - 48 sbarcano a Lampedusa : “Durante il viaggio ci Sono stati morti in mare” : Ancora sbarchi a Lampedusa. Sull’isola più a sud d’Europa sono arrivate autonomamente 48 persone: tra loro 27 donne (3 delle quali incinte), 15 uomini e 6 bambini. I Migranti arrivano soprattuto della Costa d’Avorio ma anche Mali e Tunisia. A renderlo noto è Mediterranean Hope, il programma rifugiati e Migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, con alcuni post su twitter via twitter. Alcune delle persone sbarcate ...

In Messico Sono stati uccisi tre giornalisti in una settimana : Il giornalista Jorge Ruiz Vazquez è stato ucciso in Messico, nello stato di Veracruz: qualcuno gli ha sparato mentre era in casa sua, nella città di Actopan. Ruiz Vazquez lavorava per il giornale Grafico de Xalapa: tra pochi giorni avrebbe

Texas - uomini sparano sulla folla in un supermercato di El Paso prima di essere arrestati. Sindaco : “Ci Sono diverse vittime” : Diversi uomini armati hanno gettato El Paso, città del Texas, nel panico, dopo aver aperto il fuoco all’interno di un supermercato Walmart colpendo “almeno 18 persone” e causando delle morti. La notizia è stata diffusa su Twitter dalla polizia locale che inizialmente parlava di un solo uomo armato e invitava le persone a stare lontani dall’area di Cielo Vista Mall. Dopo minuti di paura, il capo di gabinetto del Sindaco, Olivia ...

Tragedia Corinaldo - chi Sono gli arrestati : si vantavano tra di loro - “Sbirri figli di p…” : Si tratta di giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni che con una cadenza quasi settimanale compivano i furti e rapine in discoteche, concerti e luoghi di ritrovo. La loro attività era continua e proseguiva con le stesse tecniche dello spray urticante come se nulla fosse accaduto a Corinaldo.Continua a leggere

Mit : fondi per via Salaria non Sono stati cancellati : Roma – “Il Governo non ha cancellato alcun finanziamento per il potenziamento della Salaria, come erroneamente affermato dal governatore della Regione Lazio e da alcuni esponenti locali del suo partito. Al di la’ degli strumentali e pretestuosi attacchi politici, la realta’ e’ che le risorse pari a 150 milioni di euro, relative agli interventi connessi all’accesso del cratere sismico (tra i quali rientrano ...

Gli Stati Uniti si Sono ritirati dal trattato sui missili nucleari firmato con la Russia nel 1987 : Cioè il trattato che riguardava missili nucleari a media gittata, uno dei più importanti per fermare la cosiddetta "corsa agli armamenti"

«Il Trono di Spade» - quali Sono stati gli attori più pagati? : Che gli attori delle serie tv abbiano stipendi da star, è noto da anni, così come è facile intuire che gli interpreti di produzioni di successo guadagnino più di altri. Inutile dunque stupirsi guardando le cifre corrisposte agli attori principali de Il Trono di Spade, una delle serie cult degli ultimi anni. Non per tutti, però: nella classifica degli attori di Game of Thrones con gli stipendi migliori, è possibile ...

Ufficiali i PlayStation Plus di agosto 2019 : quali Sono i giochi PS4 gratis : Sony ha finalmente annunciato i PlayStation Plus di agosto 2019. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di quei titoli che tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente sulle proprie PlayStation 4, naturalmente al netto del costo dell'abbonamento. Come accade ormai da qualche anno, il colosso nipponico del gaming va così a rispondere ai nuovi Games With Gold messi sul piatto dalla rivale Microsoft, ...

Quanto Sono stati fedeli gli utenti dei maggiori brand Android nel 2019? Ce lo spiega la ricerca di BankMyCell : Un nuovo report di BankMyCell analizza la fedeltà degli utenti Android ai vari brand nei primi mesi del 2019: bene Samsung e Google, malissimo HTC. L'articolo Quanto sono stati fedeli gli utenti dei maggiori brand Android nel 2019? Ce lo spiega la ricerca di BankMyCell proviene da TuttoAndroid.

In Etiopia Sono stati piantati 350 milioni di alberi in 12 ore : In Etiopia sono stati piantati oltre 350 milioni di alberi in un solo giorno, battendo il record mondiale finora detenuto dall’India, dove nel 2016 erano stati messi a dimora 50 milioni di alberi in 12 ore. L’iniziativa fa parte di un progetto, la Green Legacy Initiative, portato avanti dal primo ministro Abiy Ahmed in 1000 zone del Paese con l’obiettivo di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. #GreenLegacy in ...