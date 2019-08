Sicurezza | Consulta Culture Palermo | ‘legge assassina e disumana’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019), 6 ago. (AdnKronos) – “Per l’ennesima volta il governo ci insegna che la solidarietà è diventato un crimine in Italia”. Così il presidente delladellediIbrahima Kobena commenta l’approvazione di ieri in Senato del decretobis. Un provvedimento che “degrada la dignità umana poiché insegna a girare le spalle a ogni situazione che necessita di solidarietà e di soccorso”.“Disapproviamo apertamente questa leggee disumana che sta creando tutti i presupposti per parlare di ‘reato di solidarietà’ – sottolinea Kobena – Lanciamo quindi un appello all’Unione africana ed europea, ma soprattutto all’Onu, per trovare una risposta definitiva all’attuale situazione. Vogliamo una migrazione più responsabile, accompagnata da politiche internazionali che ...

RedazioneDedalo : Palermo - Decreto Sicurezza Bis, Consulta delle Culture: “La solidarietà diventata reato” - vivisicilia : Decreto Sicurezza Bis: Ibrahima Kobena (Consulta delle Culture di Palermo), la solidarietà diventata reato in Itali… - palermo24h : Decreto Sicurezza Bis, la Consulta delle Culture di Palermo: “La solidarietà è diventata un reato”… -