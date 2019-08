Salvini attacca reddito cittadinanza e decreto dignità Di Maio | “Occupazione mai così

Vigilia voto Tav - Di Maio : "Parlamento può fermarla" | Salvini contrattacca : "Alle urne? Lo capiremo prima di settembre" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Calenda detta la strategia: uscire da Palazzo Madama per "scoprire" le carte di leghisti e pentastellati sul testo M5s.

Landini attacca Salvini : “la vera sicurezza è non morire sul lavoro” : A chi sbandiera tutti i giorni il vessillo della sicurezza, il segretario della CGIL fa notare che il vero tema è un altro: quelle delle morti sul lavoro. Una situazione nettamente peggiorata, con un aumento delle morti sul luogo di lavoro. Il problema è che non si investe sulla sicurezza. Così Maurizio Landini ad “Avanti pop” la festa del sindacato a La Spezia: La situazione e’ peggiorata, c’e’ un aumento delle ...

Salvini : “Savoini? Non ho mai mentito - ho detto che non era in aereo con me”. E attacca M5s : “Se resta tutto fermo - meglio parola a italiani” : “Fondi russi alla Lega? Non ho mentito, ho solo detto che Savoini non era in aereo con me. Ma lo conosco e ci lavoro da 20 anni. Io a malapena mi ricordo cosa ho fatto la settimana scorsa, anche perché ho una vita abbastanza densa”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate” (Radio24), il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde alla domanda di un radioascoltatore ...

Manovra - Salvini alle parti sociali : “Manca manodopera - colpa attribuita al Reddito”. E attacca M5s su ambiente e giustizia : “In tanti hanno sottolineato la mancanza di manodopera qualificata, che in alcuni casi è stata attribuita all’inserimento del reddito di cittadinanza perché dicono che sarebbe più comodo non fare che fare. Faccio presente con enorme soddisfazione che, pur essendoci stati altri incontri con il presidente del consiglio e altri ministri, le associazioni presenti sono addirittura aumentate”. Lo ha detto il ministro ...

La Chiesa per attaccare Salvini ora si vergogna del crocifisso : Giorgia Baroncini Il cardinale Gualtiero Bassetti contro l'utilizzo di simboli religiosi in politica: "Sterile ostentazione". Gli attacchi della Chiesa a Salvini "Oggi, più che mai, i cattolici devono avere 'fede retta e speranza certa' come diceva san Francesco, senza mettersi in fila dietro i pifferai magici di turno. I falsi profeti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. I simboli religiosi valgono solo nel contesto di una fede ...

Renzi attacca Salvini : 'L'Inno nazionale è una cosa seria' : Matteo Renzi ha deciso di criticare Matteo Salvini in merito alla scelta di far suonare l'inno d'Italia durante la sua performance da dj al Papeete Beach, il famoso locale e stabilimento balneare di Milano Marittima. Più specificatamente, riporta Fanpage.it, il politico del Partito Democratico ha sostenuto che con l'inno nazionale non si dovrebbe scherzare. Difatti, secondo Renzi l'inno suonato in quel modo rappresenterebbe un'offesa ai militari ...

Polemiche sull’inno al Papeete - Difesa attacca Salvini. Ministro : “Siamo su ‘Scherzi a parte'” : Le Polemiche sollevate per la presenza al Papeete di Milano Marittima "non le guardo più, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che poi si è chiesto in modo retorico: "Uno non può andare con i figli in spiaggia a torso nudo, a cantare e a fare il bagno?". Anche i vertici della Difesa lo hanno criticato per l'utilizzo dell'inno di Mameli.Continua a leggere

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...

Di Battista : "Salvini mi attacca? Io non percepisco soldi pubblici come lui" : Tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini non corre buon sangue. Ormai è acclarato che l’ex deputato non veda di buon occhio l’alleanza tra il suo partito, il Movimento 5 Stelle e la Lega. E allo stesso tempo, il ministro dell’Interno non ha particolari “simpatie” per il politico romano che è attualmente “ai box” in attesa di avere una nuova chance, magari come capo del M5S al posto di Luigi Di Maio. "Non capisco perché Matteo Salvini mi ...

Bonino in difesa di Scalfarotto attacca Salvini : "Spara stupidaggini" : Federico Garau La fondatrice di + Europa difende il deputato del Pd Scalfarotto, finito nell'occhio del ciclone per aver visitato nel carcere di Regina Coeli i due statunitensi incriminati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega Intervistata da "FanPage", Emma Bonino prende le difese di Ivan Scalfarotto, sommerso dalle polemiche per esser andato in carcere a sincerarsi delle condizioni dei due statunitensi incriminati per ...

Salvini a nervi tesi : attacca una rom e si scontra con la Germania per la Alan Kurdi : Giornata dura per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo l'ok 'salvo intese' raggiunto questa notte sulla tanto attesa riforma della giustizia ha attaccato prima il deputato Ivan Scalfarotto (colpevole, a suo parere, di esser andato a trovare in carcere i due americani arrestati per l'omicidio di un giovane carabiniere) e poi una donna rom che l'avrebbe minacciato. Infine, si è scagliato contro la Germania ...

Salvini attacca il reporter per il video della moto d’acqua : "Non parlo di figli di bambini o di minori che non fanno parte della polemica politica e che dovrebbero essere tenuti fuori dalla polemica politica. Mi vergogno a nome di chi coinvolge i figli o i bambini nella polemica politica. attaccate me ma lasciate perdere i figli e i bambini. Con questo le ho detto tutto". Il ministro Matteo Salvini in conferenza stampa al Papeete Beach di Milano Marittima non risponde a Valerio Lo Muzio, il ...

Di Battista attacca Salvini : “Riferisca su Arata e Savoini - venga con moto d’acqua” : Nuovo scontro tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini. L'ex deputato M5s attacca la Lega e il ministro dell'Interno risponde: "Gli insulti del vacanziero più pagato del mondo non mi interessano". Di Battista replica, di nuovo, chiedendo al leader della Lega di riferire in Parlamento su Savoini e Arata: "A riferire in Parlamento e in commissione Antimafia ci vada come preferisce, auto blu, aereo blu o moto d’acqua blu".\\Tra Alessandro Di ...

Russiagate - la Boschi attacca Salvini : ‘Il capitano coraggioso ha paura della verità’ : Maria Elena Boschi riaccende lo scontro con Matteo Salvini sul cosiddetto Russiagate. Ospite de "L’Aria Che Tira Estate" su La7, l’esponente renziana del Pd è partita subito all’attacco del Ministro dell’Interno, colpevole a suo dire di non avere avuto finora il coraggio di dire nemmeno una parola sull’inchiesta della procura di Milano sulla presunta corruzione che vede coinvolti uomini a lui molto vicini come Gianluca Savoini. La Boschi è un ...