Pentathlon | Europei Bath 2019 | Irene Prampolini e Valerio Grasselli di bronzo nella

Pentathlon - Europei senior Bath 2019 : i convocati dell’Italia. Otto azzurri alla ricerca del pass olimpico : Sono stati diramati i nomi degli azzurri convocati per gli Europei senior di Pentathlon moderno, che si terranno a Bath, in Gran Bretagna dal 6 all’11 agosto: si tratta di una rassegna continentale molto importante, che mette in palio Otto pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per ciascuna delle prove individuali, con l’unica limitazione di un qualificato per nazione. Si parte martedì 6 con la staffetta mista, mentre il giorno seguente ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Tokyo 2019 : Elena Micheli e Riccardo De Luca - se i piazzamenti fossero ripetuti agli Europei… : Vanno in archivio le Finali di Coppa del Modo di Pentathlon moderno e purtroppo nessuna delle due carte olimpiche ha preso la strada del nostro Paese: l’obiettivo era molto difficile visto il field, ma comunque la prova di Tokyo lascia qualche buona indicazione per l’Italia, soprattutto in vista degli Europei di inizio agosto. In campo femminile brilla la prestazione di Elena Micheli, che chiude al settimo posto ed è di gran lunga la ...

Pentathlon - Europei Youth A & Youth B Kaunas 2019 : azzurrini senza medaglie nelle staffette conclusive : Si sono conclusi a Kaunas, in Lituania, gli Europei Youth A e Youth B di Pentathlon moderno: nell’ultima giornata, dedicata alle staffette, l’Italia non ha ottenuto medaglie. Nella staffetta mista della categoria Youth A sono giunti quarti Agnese Petricca ed Emanuele Tromboni, mentre nella staffetta mista della categoria Youth B Maria Celeste Baldassarre e Daniele Cutini Calisti si sono classificati decimi, infine nella staffetta ...

Pentathlon - Europei Under19 2019 : Giorgio Micheli splendido bronzo in rimonta nella prova individuale vinta da Vinczian : Giorgio Micheli conquista una splendida medaglia di bronzo nella finale della prova individuale maschile dei campionati Europei 2019 Under19 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Kaunas in Lituania. L’atleta delle Fiamme Oro ha messo in scena una rimonta eccezionale nella prova vinta dall’ungherese Bence Vinczian con 1138 punti davanti al bielorusso Uladzisalu Berazavik con 1130. Il nostro alfiere ha iniziato la sua prova ...

Pentathlon - Europei Under19 2019 : l’ungherese Rita Erdos vince la prova femminile - Petricca 15esima - Agazzotti 29esima : L’ungherese Rita Erdos si è aggiudicata la finale della prova individuale femminile nel corso dei campionati Europei Under19 2019 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Kaunas, Lituania. L’atleta classe 2001 ha chiuso la sua giornata mettendosi al collo la medaglia d’oro continentale grazie al punteggio di 1012 punti (259 nel nuoto, 250 nella scherma e 503 nella laser run) precedendo la russa Iuliia Sergeeva a quota ...

Pentathlon - Europei Under17 2019 : male gli azzurri nella prova maschile - ma sesti nel classifica a squadre : Giornata ricchissima di appuntamenti quella odierna per i campionati Europei Under17 di Pentathlon moderno 2019 in corso di svolgimento a Kaunas in Lituania. Si è disputata, infatti, la finale della prova maschile che ha visto la medaglia d’oro per lo svedese Jakob Rasmuson con il punteggio totale di 893 punti, argento per il bielorusso Ivan Prytkou con 887, quindi bronzo per l’ungherese Andras Gall con 885. Italiani lontani dalle ...

Pentathlon - Europei Youth B Kaunas 2019 : indietro le azzurrine nella finale femminile : Non arrivano buone notizie per l’Italia dagli Europei Youth B di Pentathlon, scattati oggi a Kaunas, in Lituania, con la finale femminile: Maria Celeste Baldassarre è giunta 31ma con 713 punti, mentre Margherita Giannotti si è classificata 41ma a quota 616. Oro alla bulgara Svetla Zgurova con 821, davanti alla tedesca Esther Fernandez Donda, seconda a quota 807, ed alla russa Kristina Budeikina, terza con 800. nella classifica a squadre ...

Pentathlon - Europei Youth A Kaunas 2019 : tutti in finale i quattro azzurrini impegnati nella semifinale maschile : Ottime notizie da Kaunas, in Lituania, dove sono in corso gli Europei Youth A di Pentathlon: tutti i quattro azzurrini in gara oggi nella semifinale maschile sono passati alla finale di venerdì. Nel Gruppo A Federico Alessandro vince la semifinale con 1062 punti mentre Emanuele Tromboni è buon quinto a quota 1058. Nel Gruppo B invece termina quinto Giorgio Micheli con 1075, mentre è 16° Jacopo Maria Li Volsi, a quota 1060. Domani in programma la ...

Pentathlon - Europei Under 19 : Agnese Petricca e Giorgia Agazzotti si guadagnano la finale : Giornata dedicata alle qualificazioni per la finale femminile del campionato europeo 2019 Under 19 di Pentathlon moderno di Kaunas, Lituania quella odierna. Le atlete italiane erano divise nei due gruppi prestabiliti e solo in due hanno centrato l’accesso alla finale che si disputerà dopodomani. Nel raggruppamento A (con la francese Rebecca Castaudi che ha centrato la migliore prestazione con 642 punti), infatti, Agnese Petricca ...

Pentathlon - Europei Youth A Kaunas 2019 : oro per Federico Alessandro e Giorgio Micheli : Iniziano al meglio gli Europei Youth A di Pentathlon, scattati oggi a Kaunas, in Lituania, con le staffette maschile e femminile: nella gara maschile si tinge d’oro la prova di Giorgio Micheli e Federico Alessandro, che vincono sia la prova di scherma che quella di nuoto e poi amministrano nel laser run, portando a casa il titolo continentale di categoria con 1191 punti, precedendo la Russia di Andrei Smirnov e Kirill Akhramovich, seconda ...

Pentathlon - Europei junior 2019 : medaglia di bronzo per Matteo Cicinelli! Italia sesta a squadre : A Pontevedra, in Spagna, si è tenuta oggi la finale maschile degli Europei junior di Pentathlon moderno: terzo posto per Matteo Cicinelli, mentre l’Italia è sesta nella classifica a squadre. Così gli altri azzurrini: 19° Stefano Frezza, 23° Riccardo Agazzotti, mentre chiude 36° ed ultimo Giorgio Malan. Prima posizione per il russo Andrei Zuev, che vince con 1436 punti, relegando il magiaro Bence Kardos in seconda piazza con 2″ di ...

Pentathlon - Europei junior 2019 : Elena Micheli medaglia d’argento! L’Italia seconda nella classifica a squadre! : A Pontevedra, in Spagna, si è tenuta oggi la finale femminile degli Europei junior di Pentathlon moderno: secondo posto per Elena Micheli, che trascina l’Italia anche alla medaglia d’argento a squadre conquistata con le compagne Maria Beatrice Mercuri ed Aurora Tognetti. Prima posizione per la russa Adelina Ibatullina, che vince con 1372 punti, relegando la nostra Elena Micheli in seconda piazza con 11″ di ritardo (1361). Le ...

Pentathlon - Europei junior 2019 : Matteo Cicinelli decimo nel ranking round di scherma : A Pontevedra, in Spagna, si è tenuto oggi il ranking round di scherma della finale maschile degli Europei junior di Pentathlon moderno: il migliore degli azzurri è Matteo Cicinelli, attualmente decimo, mentre tutti gli altri azzurrini sono nella parte bassa della classifica. Domani la conclusione della gara con le prove di nuoto, equitazione e laser run. Decima posizione per Matteo Cicinelli, con 20 assalti vinti e 15 persi, che totalizza 220 ...