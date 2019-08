Negli ultimi 40 anni | in Italia aria più pulita

Ambiente - CNR : in Italia Negli ultimi 40 anni l’aria è più pulita : negli ultimi quarant’anni l’atmosfera in Italia è diventata più limpida, e l’aria può considerarsi “più pulita”: queste le conclusioni a cui sono giunti un gruppo di ricercatori del Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell’Università degli Studi di Milano e dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), pubblicate di recente su Atmospheric Environment. I ...

Cnr : in Italia Negli ultimi 40 anni l`aria è più pulita : negli ultimi quarant`anni l`atmosfera in Italia è diventata più limpida, e l`aria può considerarsi "più pulita": queste le conclusioni a cui sono giunti un gruppo di ricercatori del Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell'Università degli Studi di Milano e dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), pubblicate di recente su Atmospheric Environment. I ricercatori della ...

I ghiacciai delle Alpi si sono dimezzati Negli ultimi 100 anni : “Nell’ultimo secolo, i ghiacciai delle Alpi hanno perso il 50% della loro copertura. Di questo 50%, il 70% è sparito negli ultimi 30 anni”. Lo rivela Renato Colucci, glaciologo del Cnr, in una intervista all’ANSA.“I ghiacciai Alpini si stanno ritirando a una velocità senza precedenti in migliaia di anni - spiega -. I ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri di quota sono destinati a sparire nel giro di ...

Il Global Warming fa paura all’Italia : ghiacciai delle Alpi dimezzati Negli ultimi 100 anni - “in 20/30 anni sono destinati a sparire” : “Nell’ultimo secolo, i ghiacciai delle Alpi hanno perso il 50% della loro copertura. Di questo 50%, il 70% è sparito negli ultimi 30 anni”. Lo rivela Renato Colucci, glaciologo del Cnr, in una intervista all’ANSA. “I ghiacciai Alpini si stanno ritirando a una velocità senza precedenti in migliaia di anni – spiega -. I ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri di quota sono destinati a sparire nel giro di 20-30 ...

Global Warming - l’Artico si scalda al doppio della velocità rispetto al resto della Terra : incendi mai così gravi Negli ultimi 10.000 anni : Divampano gli incendi mentre le ondate di caldo piegano sempre di più l’Europa e gli Stati Uniti, dopo il giugno più caldo mai registrato a livello Globale. La situazione dell’Artico è particolarmente seria tanto da far dire agli esperti che “sta raggiungendo un punto di non ritorno”: la Groenlandia sta subendo gravi perdite di ghiaccio a causa di un’ondata di caldo mentre Siberia, Alaska e la stessa Groenlandia vengono divorate da centinaia di ...

Shay Mitchell ha confessato di indossare il pannolone Negli ultimi mesi di gravidanza : "Non sapevo si andasse così tanto in bagno quando si è in dolce attesa" The post Shay Mitchell ha confessato di indossare il pannolone negli ultimi mesi di gravidanza appeared first on News Mtv Italia.

Stiamo vivendo cambiamenti climatici mai visti Negli ultimi duemila anni : (foto: Toru Hanai/Bloomberg) I negazionisti del cambiamento climatico spesso si rifanno a uno pseudo-argomento: non è la prima volta che fa così caldo (o freddo), né che si verificano eventi estremi. Questa affermazione di per sé non è del tutto falsa, ma è di certo molto parziale: gli scienziati hanno dimostrato che ci sono stati in effetti periodi con temperature anormali anche in passato, ma queste ondate di calore (o gelo) erano regionali, ...

Salvini - Montanari : “Raccoglie quanto fatto dalla sinistra Negli ultimi anni - da Veltroni a Minniti” : Duro j’accuse dello storico dell’arte Tomaso Montanari alle ultime politiche del Pd, nel corso di “In Onda”, su La7. Interpellato per commentare la comunicazione social e l’operato di Matteo Salvini, Montanari cita la filosofa francese Simone Weil (“Se un uomo ferito al ventre ha sete, non gli devi dare da bere, ma devi curare la sua ferita”): “Salvini sta dando da bere, ma non cura le ferite. ...

Clima : il riscaldamento non è mai stato così veloce Negli ultimi 2000 anni - l’allarme degli esperti : Il riscaldamento globale sta avanzando ad una velocità mai vista negli ultimi 2000 anni e inoltre è molto esteso, interessando il 98% del pianeta. A questa conclusione sono giunte due ricerche pubblicate sulle riviste Nature e Nature Geoscience e coordinate entrambe da Raphael Neukom, dell’Università svizzera di Berna. Tutte e due si basano sui dati relativi all’andamento del Clima dall’epoca dell’Impero Romano fino alla ...

Due donne morte Negli ultimi giorni in seguito ad operazioni per la riduzione del peso : si indaga sui medici : La Procura della Repubblica di Chieti ha avviato delle indagini affidare alla Squadra Mobile, oltre che agli esiti dell’autopsia, per accertare le cause della morte di una donna di 44 anni di Cepagatti, Marika Chiavaroli, morta in ospedale a Chieti nel reparto di Rianimazione. La donna, con problemi di obesità, ai primi di luglio era stata sottoposta nel reparto di patologia chirurgica ad un intervento di riduzione della massa corporea al ...

Terremoto ad Agrigento - l’esperto : “sequenze simili Negli ultimi 40 anni - non sono state molte ma diffuse” : Le numerose scosse di Terremoto, di magnitudo intorno a 2, registrate nell’agrigentino questa mattina sono simili a quelle che si sono verificate nella stessa area negli ultimi 40 anni. “Questa zona fa parte di una fascia di pericolosità medio-alta“, ha spiegato il sismologo Alessandro Amato, dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’evento più importante registrato in quest’area fino ad ...

Altro che Russiagate : Negli ultimi sondaggi la Lega cresce ancora : Pina Francone Secondo l'ultima rilevazione di YouTrend, il partito di Matteo Salvini sale fin al 36,9% delle intenzioni di voto Non c'è alcun negativo effetto Russiagate sul consenso elettorale alla Lega. Secondo l'ultimo sondaggio di YouTrend, infatti, il partito di Matteo Salvini mantiene saldamente il pacchetto di voti già incassato alle elezioni europee del 26 maggio e, per di più, lo incrementa pure. La rilevazione realizzata ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Chiara Pellacani crolla Negli ultimi due tuffi e fallisce l’ingresso in finale. Alle 13.45 la finale del trampolino 3 metri maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.57: Si chiude qui la cronaca della semifinale del trampolino 3 metri. Altra delusione cocente per i tuffi azzurri che purtroppo escono con le ossa rotte (da non dimenticare l’eliminazione immediata di Bertocchi) da questo Mondiale 9.56: Chiara Pellacani chiude malissimo, al penultimo posto con 275.10 una gara che l’aveva vista protagonista e settima fino alla terza rotazione. ...

Migranti - “Negli ultimi 12 mesi la Francia ha respinto oltre 18mila persone a Ventimiglia”. Ecco i dati ufficiali : Sono 18.125 le persone respinte negli ultimi 12 mesi alla frontiera di Ventimiglia dalla polizia francese, prevalentemente provenienti da Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Guinea e Algeria. Numeri che vanno ad aggiungersi a coloro che sono espulsi per via del Trattato di Dublino e riaccompagnati a Bardonecchia e in aereo da Austria, Olanda e Germania. Le persone respinte sono regolari sul territorio italiano, eppure non sempre vengono rilasciate ...