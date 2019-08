La Juventus prosegue la preparazione e presenta la terza maglia | tra i modelli c' è Dybala

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) Oggi, 6 agosto, laha avuto un'intensa giornata di lavoro. I bianconeri hanno svolto una doppia seduta di allenamento e hanno proseguito la marcia di avvicinamento al match contro l'Atletico Madrid. Sabato 10 agosto, la Juve infatti giocherà a Stoccolma contro i colchoneros e Maurizio Sarri potrà vedere come procede ladella sua squadra. L'obiettivo del tecnico è quello di capire se i suoi giocatori stanno apprendendo i suoi dettami tattici. Per il match di sabato non si sa ancora se sarà a disposizione Aaron Ramsey. Per numero 8 juventino, oggi, è iniziato il parziale reinserimento in gruppo. Per la sfida contro l'Atletico Madrid, invece, potrebbe esserci Danilo che poco dopo le 18 è arrivato a Torino. Il brasiliano domani mattina verso le 8:30 sarà al JMedical per fare le visite mediche con i bianconeri. Intanto, questa mattina, la Juve hato anche la ...

Glongari : Intanto prosegue la missione a #Londra di #Paratici #Sportitaliamercato. Anche #Pastorello nella sede del #Mutd. Il… - DiMarzio : #Juventus, prosegue l'ipotesi scambio #Dybala-#Lukaku: gli aggiornamenti?? - DiMarzio : #Juventus, #Dybala non sarà in campo fino al 5. Prosegue la trattativa con lo #United ?? -