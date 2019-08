Intelligenza Artificiale riempie talmente bene gli spazi vuoti nelle foto che nemmeno un

Ecco come l’Intelligenza Artificiale sarà in grado di prevedere il successo di un film : L’intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di prevedere il successo di un film. Questa qualità gli sarà garantita da un nuovo algoritmo. In tal modo essa in futuro potrebbe aiutare i produttori cinematografici a capire se una pellicola sarà un flop o meno prima ancora di essere realizzata. Lo ha spiegato Mellissa Roemmele, dell’università della California del Sud, allo Storytelling Workshop 2019 a Firenze. Per testare ...

Medicina - l’Intelligenza Artificiale ‘svela’ i problemi al cuore : L’intelligenza artificiale aiuta a mettere in luce una patologia che porta il cuore a battere in modo irregolare. La fibrillazione atriale è relativamente semplice da diagnosticare quando il cuore batte in modo irregolare, ma non quando torna alla normalità. Ora un sistema di intelligenza artificiale testato alla Mayo Clinic negli Stati Uniti, sembra aver identificato dei segnali spia che indicano precedenti anomalie. I ricercatori hanno ...

L’Intelligenza Artificiale che blocca chi salta la fila : (Foto: A.I. Bar) Le persone che saltano la fila sono davvero una piaga sociale universale e si manifestano in ogni tipo di coda dall’ingresso o uscita da un mezzo pubblico all’accesso ai bagni fino alle ordinazioni al banco. Ecco, prendendo come spunto proprio quest’ultimo esempio si è sviluppato un sistema automatico per andare a rilevare in modo preciso e immediato i furbetti rispedendo al mittente la loro arroganza. Lo scenario è questo: ...

Malattie coronariche : l’Intelligenza Artificiale per agevolare il controllo dei pazienti : Il progetto SMARTool, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Horizon 2020 e coordinato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr–Ifc), ha sviluppato un programma che utilizza intelligenza artificiale e tecnologia cloud per agevolare il controllo dei pazienti affetti da cardiopatia coronarica (Cad). La piattaforma include una serie di modelli multiscala e multilivello di ...

L’Intelligenza Artificiale di Amazon chiacchiera in maniera sempre più fluida : Amazon affina la capacità dei computer di parlare in maniera più fluida e naturale, avvicinandosi a quella di un essere umano. Google e Microsoft si stanno occupando da tempo di questo aspetto, e tutti rientrano nel settore della sintesi vocale, o text-to-speech. La visione di Amazon è sintetizzata nel nuovo stile vocale, battezzato Newcaster. È disponibile tramite il servizio cloud Polly, un prodotto professionale che trasforma il testo in un ...

Vulcani sotto controllo costante via satellite grazie all’Intelligenza Artificiale : Un progetto di ricerca guidato da Sébastien Valade dell’Università tecnica di Berlino (TU Berlin) e dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze GFZ GeoForschungsZentrum Potsdam, Helmholtz Center ha portato alla creazione della piattaforma MOUNTS (Monitoring Unrest from Space) per il monitoraggio di Vulcani. Sfrutta un’Intelligenza Artificiale addestrata per analizzare le immagini satellitari dei Vulcani ed effettuare un ...

L’Intelligenza Artificiale di Samsung cambia il punto di vista di un video in un batter d’occhio : Partire da un banale video e ottenere scene 3D realistiche è possibile, grazie all’impiego di reti neurali sviluppate in origine per i videogiochi. Sono riusciti a farlo i ricercatori del Samsung AI Center con il supporto del Skolkovo Institute of Science and Technology. Il video originario è stato trasformato in un mucchio di punti che rappresentano la geometria della scena. I punti, che formano una sorta di nuvola, vengono dati in pasto ...

L'Intelligenza Artificiale che smaschera le intelligenze artificiali : Sembra semplicemente un gioco di parole. Eppure il titolo racconta bene qual è lo scopo dell'ultimo tool sviluppato da alcuni ricercatori dell'Università di Harvard e del MIT di Boston che potrebbe aiutare giornalisti e lettori a capire quando un testo è scritto da una mano non-umana. Gli algoritmi che usano L'intelligenza artificiale sono in grado oggi di generare un testo abbastanza convincente e sensato da ingannare gran parte di noi. ...

C’è una nuova Intelligenza Artificiale fortissima a poker : Ha battuto alcuni dei giocatori più abili e ha imparato a bluffare, dice una ricerca pubblicata su Science

Un fondo da 108 miliardi recluta startup dell’Intelligenza artificiale : Masayoshi Son, patron di Softbank Il gigante giapponese Softbank ha annunciato la creazione di un nuovo fondo di investimenti dedicato ad aziende e società che si occupano di ricerche nel campo dell’intelligenza artificiale. Nei piani della società di telecomunicazioni, il Vision fund 2 dovrebbe arrivare a raccogliere la cifra enorme di 108 miliardi di dollari, con cui continuare a finanziare progetti delle startup innovative in tutto il ...

EmoNet - l'Intelligenza Artificiale che predice le emozioni : La percezione visiva e le emozioni sono intrinsecamente legate. Così tanto che un'intelligenza artificiale può riuscire a indovinare l'emozione percepita dall'analisi di alcune immagini

Ecco come l’Italia può trovarsi pronta all’appuntamento con l’Intelligenza artificiale : (foto: Mike MacKenzie/Flickr) A che punto siamo davvero, parlando di scienza e non di fantascienza, con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale? come possiamo prepararci a gestire il futuro della robotica, dell’algoritmica e dei big data, sopratutto se ragioniamo in termini di sistema-Paese? In un momento storico in cui le discussioni spesso oscillano tra il racconto di distopie del tutto inverosimili e i facili entusiasmi con il ...

Microsoft investe un miliardo nel progetto di Intelligenza Artificiale di Musk : Microsoft ha annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari in OpenAI, un progetto di intelligenza artificiale nato nel 2015 che vede tra i suoi co-fondatori il numero uno di Tesla Elon Musk. La partnership sarà dedicata allo sviluppo di modelli avanzati di intelligenza artificiale sulla piattaforma di cloud computing di Microsoft, Azure, nel rispetto di "principi condivisi di etica e ...

Microsoft investe 1 miliardo di dollari per l'Intelligenza artificiale : Il ceo: "Mettendo insieme la tecnologia rivoluzionaria di OpenAI con le nuove tecnologie di supercalcolo del cloud di Azure, la nostra ambizione è di rendere l'intelligenza artificiale più democratica"