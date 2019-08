Il nuovo video diario di Man of Medan si focalizza sulla modalità multiplayer Storia

Il video di Piccola Stella di Ultimo - il nuovo singolo live allo Stadio Olimpico di Roma : Il video di Piccola Stella di Ultimo è da oggi disponibile su YouTube. La clip è live dallo Stadio Olimpico di Roma e arriva ad un mese di distanza da quel concerto che entusiasmo più di 60.000 persone. 64.000 in tutto i presenti allo Stadio Olimpico di Roma per La Favola di Ultimo, ultima tappa della tournée del cantautore Romano che ha accolto sul palco Fabrizio Moro ed Antonello Venditti, due delle sue fonti d'ispirazione. Nell'annunciare ...

VIDEO Valentino Rossi prova il motore per il 2020 - il ruggito del nuovo propulsore Yamaha nei Test MotoGP a Brno : Valentino Rossi ha provato il nuovo motore della Yamaha per il 2020, il Dottore è sceso in pista a Brno con il propulsore per la pRossima stagione e lo ha potuto fare ruggire durante i Test della MotoGP che hanno fatto seguito al GP di Repubblica Ceca andato in scena ieri. Il 40enne spera che questa novità possa permettergli di compiere un deciso salto di qualità in vista del pRossimo Mondiale dove spera di essere ancora competitivo per il ...

Fortnite e Call of Duty responsabili delle sparatorie USA? Videogiochi di nuovo sotto accusa : Fortnite e Call of Duty sono due videogame assolutamente celebri tra la community videoludica. Due sparatutto molto diversi, accomunati da scontri online particolarmente intensi tra centinaia di giocatori. Non solo, la Battaglia Reale di Epic Games e la saga sparatutto a marchio Activision - di ritorno ad ottobre su PC, PS4 e Xbox One con il nuovo capitolo, Modern Warfare - sono state protagoniste degli ultimi fatti di cronaca in USA. O meglio, ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Girerò con il motore nuovo domani nei test - spero di migliorare” : “Proverò il nuovo motore per il 2020 e tanto altro materiale. Quest’anno il mio grande problema è stato la velocità massima oltre all’accelerazione, siamo lontani dai migliori in rettilineo e dobbiamo migliorare perché se non riesci ad arrivare vicino a chi ti precede in frenata allora diventa difficile superarlo. Non mi aspetto tanto dai test di domani, è solo un primo sviluppo ma sarei contento se ci fosse anche solo un ...

FIFA 20 : Un video mostra il gameplay del nuovo simulatore calcistico : Durante la fase finale della FIFA eWrold Cup che si sta svolgendo a Londra EA Sports ha divulgato il primo video che mostra il gameplay di FIFA 20. La squadra dei campioni deuropa in carica del Liverppol e la plurititolata squadra spagnola del Real Madrid si affrontano in questo primo video ufficiale. Ricordiamo che la versione mostrata all’evento non è definitiva e potrebbe cambiare... Source

Ghost Recon Breakpoint : le caratteristiche della versione PC al centro di un nuovo video : Ubisoft ha pubblicato un nuovo filmato di Ghost Recon: Breakpoint che mostra le caratteristiche e le funzionalità uniche della versione PC.Stando alle informazioni rivelate dal trailer la versione PC di Breakpoint supporterà la risoluzione 4K, vanterà il framerate sbloccato e presenterà una variegata gamma di opzioni grafiche, tra cui la possibilità di attivare la modalità Ultra per le macchine da gioco più prestanti. Questa versione sarà ...

Nelle stanze della «Lettura» Il nuovo numero in edicola nel weekend Video : Storia e miti della casa, ambiente per ambiente. E il racconto «cubano» di Manuel Vilas L’anteprima della mostra a Londra su Troia, Pistoletto e la poesia di Mogol, i film del ’39 E sui social dialogo aperto con i lettori: l’hashtag è #vivalaLettura

Attenti al Boyfriend di Ariana Grande - una scenata di gelosia nel video del nuovo singolo! : Boyfriend di Ariana Grande rinnova la collaborazione con Social House. L'artista di Boca Rota è quindi tornata a far sentire la propria voce con un nuovo singolo che ha rilasciato a cominciare dal 2 agosto, con tanto di video ufficiale nel quale dà una sua interpretazione plastica del testo del brano. I Social House tornano quindi a collaborare con Ariana Grande dopo 7 Rings e Thank You, Next, che ha rilasciato nel mese di ...

«Senza Pensieri» : il nuovo video di Fabio Rovazzi - fra Loredana Bertè e Fabio Fazio : Senza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo ...

Spiritfarer - il gioco degli sviluppatori di Sundered - si mostra in questo nuovo video : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Thunder Lotus, creatore di stimolanti giochi indie disegnati a mano tra cui Jotun e Sundered, hanno pubblicato oggi un nuovo trailer per il loro prossimo gioco, Spiritfarer.Il trailer offre uno sguardo più approfondito al rapporto tra la protagonista Stella e gli spiriti passeggeri che incontrerà. Nel gioco esplorerete i temi dell'amicizia, sviluppando una relazione con i passeggeri e infine ...

Videonews : Mauro Crippa nuovo direttore al posto di Brachino : Mauro Crippa Cambio ai vertici di Videonews, la testata giornalistica a cui fanno capo le principali trasmissioni di infotainment in onda sulle reti Mediaset. Al posto di Claudio Brachino, direttore ormai dal 2007 (ha ’saltato’ soltanto parte della stagione 2013/2014, affidata a Mario Giordano), arriva Mauro Crippa, già numero uno dell’Informazione del Biscione. Per il neo direttore, che assume l’incarico già da oggi ...

Il nuovo pop di Costantino è Personalità - un invito a reagire e rispettare se stessi (video) : Costantino è Personalità. Questa è la dimostrazione che l'artista ha voluto dare nel suo nuovo lavoro, di cui il 31 luglio ha pubblicato il video ufficiale. "Con Personalità ho voluto sperimentare un nuovo modo di percepire il pop italiano, con sonorità decise e cambi di ritmo inaspettati ed un testo che non passa sicuramente inosservato. Il concept del video si basa sull'idea della fabbrica delle Personalità, un azzardo sociale dai toni ...

GRID ci porta nel circuito di l'Avana nel nuovo video gameplay : Codemasters ha rilasciato un nuovo video che mostra il circuito di l'Avana presente in GRID. Questa è uno dei tre location annunciate per il titolo di corsa.Gli altri circuiti presenti nel gioco includono località come l'Inghilterra, San Francisco e Zhejiang, in Cina. Il nuovo video presenta anche le auto da corsa ufficiali IMSA WeatherTech Sports Championship 2018 del 2018.Oltre a dare un'occhiata alle strade di questo particolare circuito, il ...

Il nuovo video di Remnant : From The Ashes ci mostra armi - nemici - abilità e molto altro : In passato abbiamo già visto in azione lo shooter survival Remnant: From the Ashes. Il gioco promette un viaggio attraverso una varietà di mondi diversi, sia in aree lussureggianti e belle, sia ... in zone meno belle. Ora possiamo dare una sbirciatina dietro il sipario, grazie ad alcuni membri del team di Gunfire Games, che hanno analizzato il lavoro sul gioco e in studio.Nel video qui sotto, Ben Cureton e Shaun Brahmsteadt di Gunfire Games ...