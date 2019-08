I nostri giovani sono cattivi e frustrati | la follia non c' entra Parola

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) L’omicidio del carabiniere a Roma di cuiaccusati dueamericani, le rapine con lo spray che provocarono la strage nella discoteca di Corinaldo, l’investimento mortale di due ragazzi dopo una lite a Bergamo. Gli ultimi episodi di cronaca hanno sempre come protagonisti ragazzi molto. Una circostanza su cui riflette, in un’intervista al Fatto Quotidiano, lo psichiatra Vittorio Andreoli:“Nei periodi di crisi sociale, esistenziale, di principi, esplode il problema dell’eroismole”, dice Andreoli al Fatto. “Iassumono comportamenti estremi, pseudo-eroici. La violenza è fare qualcosa di eccezionale, sentirsi eroi, soprattutto in quest’epoca in cui cigli strumenti per rendere note sui social le azioni compiute”.Secondo lo psichiatra, questa tendenzale al pseudo-eroismo ...

