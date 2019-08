«Dopo le Universiadi a Napoli il degrado» | il terreno del tennis resta a terra alla

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - l’Italia sogna negli sport di squadra con volley e pallanuoto donne - Settebello in vantaggio 4-1 nella semifinale contro la Russia Dopo il primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.19 pallanuoto – Gran parata di Pellegrini! 12.18 pallanuoto – Iniziato il secondo quarto! 12.15 pallanuoto – Finisce il primo quarto! 12.14 pallanuoto – 4-1 ITALIA! Bellissima azione degli azzurri, segna da distanza ravvicinata Spione! 12.12 pallanuoto – Pellegrini para un tiro da lontano della Russia, poi Alesiani manda sul palo una ...

Daisy Osakue un anno Dopo : dall’aggressione alla medaglia d’oro alle Universiadi : Con 61,69 metri Daisy Osakue ha vinto la medaglia d'Oro nel lancio del disco alle Universiadi 2019 di Napoli. La 22enne piemontese un anno fa era stata vittima di un'aggressione a Moncalieri da tre ragazzi che da un auto le avevano lanciato un uovo ferendola ad un occhio. Daisy rischiò la carriera, oggi, a distanza di un anno, il riscatto definitivo.

Vela - Universiadi 2019 : la Finlandia allunga al comando - equipaggi italiani in lotta Dopo la seconda giornata : Prosegue presso la splendida cornice del Golfo di Napoli il programma della Vela alle Universiadi 2019. La competizione si svolge tra equipaggi di quattro persone a bordo delle inedite imbarcazioni RS21 e nella seconda giornata si sono disputate cinque regate. La formula del torneo è abbastanza particolare e prevede un meccanismo di rotazione per cui soltanto otto delle sedici squadre iscritte scendono in acqua contemporaneamente: al termine ...

Universiadi 2019 - Carlotta Ferlito Dopo l’oro : “Sono terrona dentro - pubblico di Napoli pazzesco” : Carlotta Ferlito medaglia d'oro nella ginnastica alle Universiadi 2019 di Napoli ha commentato così le emozioni del suo successo: "Il pubblico mi ha caricata all’inverosimile. Io sono terrona dentro, mi trovo meglio con le persone espansive. Il pubblico a Napoli è pazzesco, ho gareggiato in palazzetti più grandi ma il calore che ho provato qui non l’ho mai trovato da nessuna parte"

Tiro a volo - Universiadi Napoli 2019 : Simone D’Ambrosio insegue la finale di trap. E’ settimo Dopo il primo turno : Fuoco alle polveri. Il Tiro a volo ha iniziato il suo programma alle Universiadi 2019 di Napoli, con la prima giornata subito riservata alle qualifiche del trap. Nel concorso maschile, l’azzurro Simone D’Ambrosio – febbricitante sul campo di Tiro di Durazzano (Benevento) – è riuscito a difendersi classificandosi temporaneamente in settima posizione, nonostante un calo nella seconda parte di gara, con il punteggio di 70/75 ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : Fiammetta Rossi è seconda Dopo il primo turno di qualifica nel trap : Inizia in maniera soddisfacente il percorso del Tiro a volo italiano alle Universiadi 2019 di Napoli. L’azzurra Fiammetta Rossi infatti dopo il primo turno delle qualifiche del trap femminile si trova infatti in seconda posizione, con lo score di 71/75, venendo preceduta soltanto dalla rappresentante di Taipei Liu Wan-Yu, attualmente in testa avendo sbriciolato 73 dei 75 piattelli a disposizione. Domani è in programma la seconda parte di ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Luis Porto in testa Dopo la prima giornata di qualificazioni - domani l’Italia : Al PalaVesuvio di Napoli sono incominciate le Universiadi 2019 per la Ginnastica artistica, oggi in programma la prima giornata di qualificazioni per il settore maschile. A scendere in pedana sono stati i gruppi misti, cioè gli atleti di quelle Nazioni che non si sono presentate con la squadra (tre elementi). A primeggiare nel concorso generale individuale è stato il brasiliano Luis Porto (80.350 punti: 13.500 al corpo libero, 13.000 al cavallo, ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Lara Mori vuole incantare Napoli - Martina Rizzelli torna Dopo la Coppa del Mondo : L’Italia cercherà di essere grande protagonista alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio. La nostra Nazionale di Ginnastica artistica femminile potrà contare su un terzetto di assoluto spessore desideroso di fare esultare il pubblico che riempirà il PalaVesuvio del capoluogo campano. Lara Mori è cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni: finalista al corpo libero ai Mondiali e agli Europei, ...

Tuffi - Universiadi 2019 : Auber e Pallotta volano in finale Dopo la prima giornata : Va in archivio la prima giornata di gare riservate ai Tuffi della XXX Universiade di Napoli. Nella gara dal metro maschile, dopo che nelle eliminatorie Andrea Cosoli e Francesco Porco non sono andati oltre il diciassettesimo e sedicesimo punteggio, è rimasto solo Gabriele Auber, ottavo in mattinata. Ebbene, il nostro portacolori ha ottenuto un ottimo riscontro, facendo meglio di tutti in una delle due semifinali a cui ha preso parte (341.95), ...

De Laurentiis : “Dopo le Universiadi faremo altri lavori al San Paolo” : Nell’intervista a Radio Kiss Kiss il presidente ha toccato anche il tema dello stadio per cui sembra che si sia finalmente trovato un accordo con il Comune. De Laurentiis promette che anche il Napoli metterà mano all’impianto dopo le Universiadi per completare alcuni lavori “Finite le Universiadi ci saranno altri lavori per sistemare una parte nel ventre del San Paolo che oggi non si vede. Uno stadio vive di tanti punti nevralgici ...