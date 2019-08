Direttore S Carlo | “Abbagnato? Forse ha sbagliato ma sindacati scandalosi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Roma, 6 ago. (AdnKronos) – “Eleonora . Unartistico deve poter moderare il proprio linguaggio. Ma il comportamento della Rappresentanza Unitaria Sindacale è scandaloso e riprovevole. Un fatto gravissimo. Sarebbe bastato convocare la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e parlarle. E poi ricordo che una comunicazione interna non dovrebbe uscire dal Teatro, quelle carte non potevano essere ‘pubblicizzate’. Sono quasi convinto che ci sia dietro un disegno preciso”. E’ quanto ha dichiarato all’AdnKronos Giuseppe Picone, alla guida del complesso del Sandi Napoli, anche lui come Eleonora Abbagnato, star internazionale, che ha accettato la sfida di tornare in Italia per dirigere la compagnia di un ente lirico. E ha aggiunto: “E’ vero che undeve poter dare l’esempio dinanzi ...

