Derby County | ufficiale Rooney in veste di giocatore-allenatore DETTAGLI

Rooney torna in Inghilterra : contratto da allenatore-giocatore con il Derby County : Wayne Rooney è pronto a tornare in Inghilterra. L’ex capitano della nazionale è volato a Londra, dagli States dove vive in quanto gioca nel DC United, club della Mls con base a Washington, per chiudere con la dirigenza del Derby County. Da gennaio 2020 così l’ex bomber del Manchester United e della nazionale inglese farà […] L'articolo Rooney torna in Inghilterra: contratto da allenatore-giocatore con il Derby County è stato ...

Rooney pronto a tornare a casa : offerto ruolo di allenatore-calciatore al Derby County : L’attaccante Wayne Rooney si trova negli States per l’avventura con il DC United ma adesso potrebbe tornare in Inghilterra, il calciatore infatti è volato a Londra per trattare con la dirigenza del Derby County, all’ex bomber del Manchester United è stato addirittura offerto il ruolo di allenatore-giocatore, lo stesso Rooney è stuzzicato dall’idea ed è indirizzato ad accettare, infatti secondo quanto riporta la Bbc ...

Colpo di scena Rooney - Wazza pronto a lasciare la MLS : il Derby County lo vuole come allenatore-giocatore : L’attaccante inglese sarebbe adesso in Inghilterra per trattare con il Derby County, ma bisognerà poi convincere il DC United a rompere il contratto biennale Il futuro di Wayne Rooney potrebbe essere lontano dalla MLS, il giocatore inglese infatti è volato in Inghilterra nelle scorse ore per discutere con il Derby County. Il club britannico ha intenzione di affidare la propria panchina a Wazza, permettendogli di scendere anche in ...

Derby County - è Cocu il sostituto di Lampard : Dopo il passaggio di Lampard al Chelsea il Derby Conty ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Phillip Cocu. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dalla società britannica attraverso il proprio sito ufficiale, l’ex calciatore olandese prende il posto di Lampard che nelle ultime ore è tornato al Chelsea questa volta come allenatore. Cocu ha firmato un contratto di 4 stagioni, un progetto a lungo termine dunque con ...

Panchina Chelsea - il Derby County autorizza le trattative con Frank Lampard : Il Derby County, club della Championship inglese, ha confermato in una nota di aver “autorizzato il Chelsea a parlare con Frank Lampard riguardo la posizione manageriale vacante a Stamford Bridge”. Già da tempo si vocifera di Lampard come nuovo allenatore del Chelsea e adesso la cosa appare molto probabile. L’ex centrocampista dei Blues è sempre stato l’obiettivo di Roman Abramovic. Chelsea, il nuovo allenatore è ...

Chelsea - Lampard si allontana? Il Derby County : “Vogliamo tenerlo con noi” : E’ stata una delle bandiere del Chelsea che dall’avvento di Abramovich ha vinto tutto. Adesso potrebbe tornare a Londra, ma nelle vesti di allenatore. Frank Lampard è in cima alla lista dei desideri del patron dei blues per sostituire Sarri. Ma il Derby County, club con cui è attualmente sotto contratto l’ex centrocampista, non ne vuole sapere di liberarlo. Mel Morris infatti, proprietario del club, smentisce ...

Lampard-Chelsea il Derby County chiede un conguaglio : Chelsea e Derby County stanno trattando la risoluzione del contratto di Frank Lampard. Ma nel frattempo, per la panchina dei Blues, si fanno altri nomi.Dopo l’addio a Maurizio Sarri, il Chelsea annuncerà a breve il nuovo allenatore che dopo tante indiscrezioni portano a una leggenda del club come Frank Lampard. Attualmente l’ex centrocampista del club londinese è il favorito per la panchina, ma è ancora sotto contratto con il ...