Chi ha paura del silenzio?

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 6 agosto 2019) Chi hadel? Ho iniziato a guardare i vecchi film per studiarli, poi ho continuato perché me ne sono innamorato. Se sto a casa la sera, invece delle serie TV mi faccio maratone per regista, per attore, sceneggiatore. Dopo averne visti a centinaia, mi sono accorto di quanto l’intrattenimento dell’uomo sia cambiato. Se William Powell, Humphrey Bogart, Cary Grant o Frank Sinatra escono, nei film, vanno in un tipo di locale che oggi non esiste più. Sono posti grandi, eleganti senza essere pacchiani, con tavolini e lampada dove puoi cenare o solo bere, ascoltando musica vera suonata dal vivo che ti permette, volendo, di chiacchierare con chi hai di fianco. William Powell e Myrna Loi Non parlo delle hall di alberghi che fanno varietà tipo Weekend at Waldorf-Astoria o My man Godfrey, ma di semplici locali. Se esistessero ancora penso uscirei tutte le notti, perché sono ...

matteorenzi : Chi tutti i giorni soffre per l’#Alzheimer di un caro sa che qs notizia vuol dire tanto. Il futuro non è il luogo b… - papa_cannolo : RT @ConteZero76: Di Maio: 'Chi tifa per la caduta del governo è perché ha paura di non essere rieletto. Ha paura di trovarsi un lavoro come… - c_mattioli : RT @FedeAngeli: La mafia non è una priorità di questo governo. È talmente evidente da far paura. Chi la combatte viene ostacolato in tutti… -