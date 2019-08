Calciomercato Juventus | l’indizio del padre di Higuain | “Ci piacerebbe che chiudesse con

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Giorni decisivi per il. Tante le situazioni in bilico, tra le quali spicca quella di. A parlare del futuro dell’argentino ci ha pensato ilGeorge che, dall’Argentina, ha parlato del figlio: “Gonzalo è in buon momento per chiudere la sua carriera nei prossimi due anni alla. A noi come famigliache si ritirasse al River, c’è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo”., svelata la terza maglia: il blu domina FOTO Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, l’indizio deldi: “Cichecon il River, ma…” CalcioWeb.

DiMarzio : #Calciomercato | #Dybala e il #ManchesterUnited non trovano l'accordo, l'#Inter torna in pista per #Lukaku ma la… - DiMarzio : ? #Danilo-#Cancelo, domani si può chiudere ?? Limate le ultime divergenze tra #Juventus e #ManchesterCity I dettag… - MarcoBovicelli : #Lukaku-#Dybala, si allontana lo scambio tra #ManchesterUnited e #Juventus: manca l’accordo tra lo United e l’attac… -