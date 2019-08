Basket | nata l’All Food Enic Firenze

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : una vittoria e una sconfitta per le azzurre nella prima giornata a Voiron : Bilancio nel complesso positivo per la Nazionale italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di Voiron (Francia) delle Women’s Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre si sono presentate con un inedito terzetto composto da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Arianna Zampieri a causa dell’infortunio di Giulia Ciavarella, ma hanno saputo comunque raccogliere una vittoria necessaria per ...

Basket – Svelato il calendario completo della regular season : a Natale il derby di Bologna : Inizia a settembre il nuovo campionato di Serie A di Basket: l’Armani Milano di Ettore Messina esordisce a Treviso, a Natale il derby di Bologna Inizierà a settembre la nuova stagione di Serie A di Basket ed è dunque arrivato il momento per le squadre di conoscere il calendario del nuovo campionato, che è stato reso noto oggi dalla Lega Basket Serie A. Si comincia con un turno infrasettimanale diviso in tre giorni, martedì 24 ...

Basket : Serie A 2019-2020 - diramato il calendario. Venezia debutta contro Trieste - Milano a Treviso - derby di Bologna a Natale : La LBA – LegaBasket Serie A ha appena diramato il calendario completo del campionato di Serie A 2019-2020. Difende il titolo tricolore conquistato nella scorsa stagione l’Umana Reyer Venezia. La prima giornata si giocherà il 25 settembre, dunque in forma infrasettimanale. A ogni turno riposerà una formazione, per effetto della composizione a 17 della massima Serie: la prima a stare ferma sarà la Vanoli Cremona, l’ultima la ...

Basket femminile 3×3 - World Series 2019 : Italia sconfitta da Repubblica Ceca e Cina nella prima giornata : giornata da dimenticare per la Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di La Rochelle (Francia) delle World Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre, campionesse iridate lo scorso anno, hanno pagato a caro prezzo l’assenza di Rae Lin D’Alie rimediando due sconfitte e avviCinando pericolosamente l’eliminazione in vista della seconda giornata. Debora Carangelo, Giulia ...

Basket - Europei Under 20 2019 : Turchia fatale per gli azzurrini - Italia sconfitta in rimonta negli ottavi di finale ed eliminata : Si conclude prematuramente il cammino della Nazionale Italiana agli Europei Under 20 2019 di Basket maschile. La formazione allenata da Andrea Capobianco è stata sconfitta dalla Turchia negli ottavi di finale con il punteggio di 82-80 al termine di una partita sicuramente appassionante, ma gettata letteralmente al vento dagli azzurri. Dopo un terzo quarto di assoluto valore, la giovane squadra Italiana ha dissipato il vantaggio permettendo agli ...

Basket – L’Italia femminile vince gli Europei U18 : Ungheria sconfitta sotto i colpi di Orsili e Natali : L’Italia femminile U18 è Campione d’Europa: le ragazze di coach Riccardi superano l’Ungheria 70-62 grazie ai 19 punti a testa di Orsili e Natali A distanza di pochi giorni dalla delusione della Nazionale maggiore, eliminata dalla Russia da EuroBasket 2019, ci pensano le azzurrine a regalare un grande sorriso ai tifosi della palla a spicchi tricolore. L’Italia U18 è appena diventata infatti Campione d’Europa. Le ragazze di coach Riccardi ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia suona la terza - Croazia battuta 80-60 con Natali e Panzera in evidenza : L’Italia continua la propria marcia da imbattuta agli Europei Under 18 femminili in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Nell’arena intitolata a Mirza Delibasic le azzurre di coach Roberto Riccardi superano con un netto 80-60 la Croazia, continuando a mostrare una notevole presenza in difesa e una convincente varietà di soluzioni all’interno del proprio arsenale offensivo. A testimonianza di ciò ci sono i 22 ...

Basket - Universiadi 2019 : successo sofferto per gli Stati Uniti - Italia sconfitta dal Canada nella prima giornata : Dopo la prima giornata dedicata interamente al torneo femminile, si è aperto oggi il programma del Basket maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Le 16 squadre presenti sono suddivise in quattro gironi da quattro e soltanto le prime due accederanno al tabellone principale e potranno proseguire la lotta per le medaglie. Le partite della competizione si svolgono in quattro sedi differenti: il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : i risultati della seconda giornata. USA a fatica - l’Australia domina il Canada : Si è completata la seconda giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019. Dopo questo turno di partite solamente nel gruppo C non si conoscono il nome delle due squadre qualificate per i quarti di finale. Tutto tranquillo per gli Stati Uniti, che hanno battuto a fatica anche Cina Taipei per 93-85, mentre la Slovacchia ha superato il Messico ed ha ancora speranza di passare il turno. Tutto molto facile per l’Australia che ha ...

Basket - Avellino destinata a ripartire dalla Serie B autoretrocedendosi dalla A dopo 19 anni : Appare sempre più vicino lo spettro dell’autoretrocessione della Scandone Avellino. La società irpina, da tempo in difficoltà a causa delle problematiche della proprietà Sidigas (Gianandrea De Cesare), appare sempre più orientata a chiedere il riposizionamento in Serie B, il terzo campionato nazionale. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a firma Luigi Zappella. Le problematiche vertono in particolare sulla crisi economica ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : vittorie per Stati Uniti - Russia e Cina nella prima giornata - assente l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli. Il regolamento della competizione, alla quale non partecipa la Nazionale italiana, prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno e una prima fase all’italiana al termine della quale le prime due classificate accederanno al tabellone dei quarti di finale. Le quattro sedi delle partite sono il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...

Basket femminile - Europei 2019 : la Russia mette fine ai sogni azzurri. L’Italia crolla nell’ultimo quarto ed è eliminata : L’Europeo di Basket femminile dell’Italia è finito. Le azzurre di Marco Crespi sono state sconfitte agli ottavi di finale dalla Russia per 63-54 al termine di una partita che ha visto le azzurre crollare ad inizio ultimo quarto. Cinque minuti fatali, nei quali le russe hanno toccato il +15. Con questa sconfitta l’Italia dice addio anche al sogno olimpico, visto che le azzurre mancano anche la qualificazione al Preolimpico ...

Basket femminile - Lorela Cubaj : “Giornata di riposo utile prima della Slovenia. E’ sempre un onore indossare la maglia azzurra” : In molti l’hanno scoperta soltanto con questi Europei in Serbia e Lettonia, ma Lorela Cubaj non è una novità del Basket femminile italiano per chi ne ha seguito il percorso delle giovanili. Nativa di Terni, ventenne, ha dimostrato esattamente ciò che aveva già fatto vedere nel percorso da junior e poi negli Stati Uniti (è alla Georgia Tech University): tecnica e capacità di fare a sportellate senza tanti timori. Queste le sue dichiarazioni ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : i risultati della giornata e il programma dei quarti di finale : Tutti i risultati di oggi nel torneo maschile e femminile di Basket 3×3 agli European Games 2019 TABELLONE FEMMINILE GRUPPO C Francia-Svizzera 21-7 Olanda-Andorra 16-7 Svizzera-Andorra 18-5 Francia-Olanda 18-8 Classifica: Francia 6, Olanda 4, Svizzera 2, Andorra 0 GRUPPO D Estonia-Lettonia 22-6 Ucraina-Spagna 17-15 Spagna-Lettonia 22-5 Estonia-Ucraina 20-17 Classifica: Estonia, Spagna, Ucraina 4, Lettonia 0 quarti di ...