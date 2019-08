Zingaretti | Italia più insicura grazie agli schiavi 5 Stelle

Decreto sicurezza bis - Zingaretti : “Grazie agli schiavi 5 Stelle ora Italia meno sicura” : Duro attacco del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Movimento 5 Stelle dopo l'approvazione del Decreto sicurezza bis al Senato: "Il Decreto Salvini è passato, l'Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 Stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa”.Continua a leggere

Rapporto Svimez - Sud in recessione. Zingaretti : "Salvini e Di Maio hanno tradito l’Italia" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti commenta i dati Svimez sul Sud che andrà in recessione senza investimenti immediati e sull’emigrazione meridionale vero problema dell’Italia, ben più dell’immigrazione: "I dati Svimez sono drammatici. Salvini e Di Maio hanno tradito l’Italia e stanno uccidendo il Sud. Stanno resuscitando tutti i peggiori spettri del passato. Ora anche quello della recessione. È la fotografia di un paese più povero nel ...

Pensioni Quota 100 e RdC - Zingaretti (PD) : 'Soldi presi dalle tasche degli italiani' : Le Pensioni anticipate tramite Quota 100 ed il reddito di cittadinanza tornano al centro del dibattito politico e restano certamente tra i temi caldi sui quali la maggioranza e l'opposizione si scontreranno a settembre quando si comincerà a lavorare ufficialmente sulla prossima legge di bilancio 2020. Lo conferma un recente intervento del Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, durante un'attenta analisi della situazione effettuata ...

Sì del governo alla Tav - Zingaretti : "Perso un anno - povera Italia". Frediani (M5S) : "Inaccettabile - tutti a casa" : Le reazioni alle parole del premier Giuseppe Conte che ha annunciato il sì del governo alla Tav, cambiando idea sull’analisi costi-benefici, non si sono fatte attendere. Per il Pd è il segretario Nicola Zingaretti ad andare all’attacco su Twitter: "Ora Conte annuncia che il governo è per sì alla Tav. Nella migliore delle ipotesi abbiamo perso più di un anno. Nella peggiore un altro giro di valzer che non porterà a nulla. ...

Ue : Zingaretti - 'sfuma commissario italiano? vedremo da accordicchi di queste ore' : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – E' sfumata la possibilità di un commissario italiano in Ue? "Su questo non ho la più pallida idea, fa parte degli accordicchi di queste ore che mettono in secondo piano interessi del Paese". Lo dice Nicola Zingaretti a Radio radicale.

Zingaretti : italiani devono sapere verità - Salvini in aula per discutere approfonditamente : Roma – “Si e’ conclusa la riunione della segreteria nazionale Pd con i capigruppo di Camera e Senato. Siamo stanchi di continuare a parlare dei problemi e degli scandali e i giochi di potere di Lega e M5S e vorremmo invece affrontare i problemi degli italiani: lavoro, scuola, crisi economica, ambiente, salute. Ma sulla vicenda Salvini-Russia non molliamo e porteremo avanti una battaglia per la verita’ senza permettere ...

Alitalia : Zingaretti - 'da governo confusione mentale - politica e opportunismo' : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – "Dal Ponte di Genova ad Alitalia l'unica certezza è la confusione mentale, politica e l'opportunismo di chi ci sta governando". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Zingaretti : "Il PD è l'unica alternativa alla deriva italiana" : Si è riunita oggi all'Ergife Palace Hotel di Roma l'Assemblea nazionale del Partito Democratico, la prima da quando Nicola Zingaretti è stato scelto come segretario del partito. Ed è stato proprio l'intervento del Presidente della Regione Lazio il momento clou dell'evento con l'annuncio di un cambiamento senza precedenti all'interno del PD.Zingaretti, preso atto di quanto accaduto in passato tra fratture interne e il clamoroso ...

Pd - Zingaretti : "Siamo l'unica alternativa alla deriva italiana" : Il segretario dem mette in guardia dal pericolo incarnato da una "destra pericolosa" e lancia la riforma del partito: "Va cambiato tutto"

Assemblea nazionale Pd - Zingaretti : “Noi unica alternativa credibile alla deriva italiana” : Il Pd “è l'unica alternativa credibile a questa deriva italiana”, le parole di Nicola Zingaretti dal palco dell'Assemblea nazionale del partito, riunita a Roma. Il segretario lancia la riforma interna dem: “Oggi apriamo nuova fase e il primo compito è imporre un'altra agenda. Dobbiamo cambiare tutto, così non si può andare avanti”.Continua a leggere

Lega : Zingaretti - ‘tradivano Italia e la Nato - Conte che dice?’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “C’è un disegno di partiti europei per tradire l’Alleanza Atlantica? E’ questa la politica estera del governo Conte? Chi sarà il nostro commissario europeo e il ministro degli affari europei quale politica seguirà? Queste domande richiedono urgenti e chiare risposte nelle sedi appropriate. Vigiliamo e difendiamo le prerogative costitutive della nostra comunità nazionale. Altro che ...

Ue : Zingaretti - 'da Von der Leyen segnali dannosi per Italia' : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – "Abbiamo chiesto il voto degli elettori per cambiare l'Europa, per una svolta politica, economica e sociale. Da von der Leyen per ora segnali insufficienti e dannosi per l'Italia. Il Governo ha sbagliato. Per la crescita, il lavoro e lo sviluppo sarebbe stato meglio Timmermans". Lo scrive su twitter Nicola Zingaretti.