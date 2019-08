Turismo | Lombardia | più imprese nelle città d’arte e in montagna

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Milano, 5 ago. (AdnKronos) – Aumenta il numero dilegate ald’arte elocalità montane della. Led’arte prevalgono con 41 milae un incremento del 4,6% in cinque anni, seguite da località lacuali (6 mila, stabili), montane (3 mila, +2%), collinari (2 mila) e località termali, con quasi mille. e’ quanto emerge da un rapporto della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.Ammonta a circa 49 miliardi di euro in un anno, il giro d’affari dei comuni turistici in, di cui 43 miliardi solo a Milano. Secondo i dati Istat, sono 15 led’arte lombarde, 12 le località collinari, 53 quelle lacuali, 38 montane e 9 termali, per un totale di 127 comuni turistici, che grazie ai flussi di visitatori mettono in moto oltre 53 miladel.Sono ...

