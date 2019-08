Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Le ultime ore prima della pausa estiva, nei corridoi del Senato, sembrano un’eternità. “Non dobbiamo fornire alcun pretesto a Matteo Salvini per rompere adesso, ma è ancora lunga”, Gianluca Castaldi, senatore M5s alla sua seconda legislatura, cammina con passo agitato. Il conto alla rovescia è ormai inziato. L’obiettivo è arrivare indenni a mercoledì. Un altro esponente grillino, molto vicino ai vertici, sembra quasi angosciato: “Questi tre giorni valgono sei mesi, speriamo bene”. La preoccupazione piomba su Palazzo Madama più per la mozione sulla Tav, che sarà discussa mercoledì, che per il Decreto sicurezza bis adesso in discussione.ll provvedimento targato Matteo Salvini sarà infatti approvato in serata con numeri ballerini. Servirà però il soccorso delle opposizioni, tra ...

M5S_No_Grazie : RT @HuffPostItalia: Panico M5s per il trappolone Tav - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Panico M5s per il trappolone Tav - CapaGira : RT @HuffPostItalia: Panico M5s per il trappolone Tav -