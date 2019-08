Muore bimbo di 4 anni schiacciato da un silos nel Mantovano | grave il padre

Dimesso dall'ospedale - bimbo di 3 anni Muore per emorragia interna : Il decesso è avvenuto dopo due ricoveri in ospedale, il piccolo aveva accusato dei forti dolori alla pancia. Potrebbe essere un’emorragia interna ad aver ucciso un bimbo di 3 anni avvenuta la notte del 30 luglio dopo due ricoveri all’ospedale di Santoro, in provincia di Vicenza. E’ quanto emerso dall’autopsia disposta dal sostituto procuratore berico Luigi Salvadori. La stessa autopsia ha sottolineato che si tratta di “evento raro" ...

Vicenza - Muore bimbo di tre anni. L'autopsia : "Infarto intestinale" : Lo ha rivelato L'autopsia: "Evento raro". I genitori lo avevano portato al pronto soccorso per i forti dolori alla pancia, ma i medici lo avevano dimesso

Dimesso due volte dal pronto soccorso con acqua e zucchero - Muore bimbo di 3 anni : Il dolore atroce della perdita di un figlio e la rabbia verso la negligenza del medico che ha Dimesso il loro piccolo dall’ospedale, suggerendo che “forse era un po’ disidratato e che sarebbe bastata un po’ di acqua e zucchero E invece il piccolo Giulio è morto, dodici ore dopo le dimissioni dal nosocomio. “Non è possibile che un bambino forte e sano sia morto così, da un momento all’altro. Giulio non era un bimbo ...

Bimbo di 3 anni arriva in ospedale con il mal di pancia : dopo poche ore Muore di diabete - aperta un’inchiesta : Un bambino di 3 anni è morto a Valli del Pasubio in provincia di Vicenza dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale. Per il piccolo è stata disposta l’autopsia e sulla vicenda, ancora da chiarire, indagano i carabinieri. Il piccolo nel pomeriggio di martedì ha iniziato ad accusare dei forti dolori alla pancia. I genitori lo hanno portato al pronto soccorso dove, dopo tutti gli accertamenti del caso, è stato dimesso dai medici. ...

'Prendi acqua e zucchero'. Ospedale dimette bimbo - poi Muore : Pina Francone Il caso in provincia di Vicenza, a Valli del Pasubio, dove i medici hanno dimesso un bambino di tre anni che è morto dopo 12 ore. La rabbia dei genitoro Il dolore atroce della perdita di un figlio e la rabbia verso la negligenza dei medici che hanno dimesso il loro piccolo dall'Ospedale, suggerendo che "forse era un po’ disidratato e che sarebbe bastata un po' di acqua e zucchero". E invece il piccolo Giulio è morto, ...

Vicenza - Muore bimbo di tre anni : era stato dimesso dall’ospedale : I genitori lo hanno portato due volte in ospedale perché aveva forti dolori alla pancia ma, nella notte, il piccolo Giulio Cortiana è deceduto. È successo a Valli del Pasubio, provincia di Vicenza. Il bimbo, tre anni, «lunedì mattina stava bene», come racconta la mamma Erica al Corriere della Sera. «Poi all’una ha cominciato ad accusare dolori alla pancia». Giulio viene trasportato al pronto soccorso di Santorso: all’arrivo in ospedale era ...

Vicenza - bimbo di tre anni si sente male : dimesso dall’ospedale - Muore dopo 12 ore : Perdere il figlio nel giro di poche ore senza alcun segnale premonitore della malattia. I genitori del piccolo Giulio sono ancora increduli per la tragedia che li ha colpiti. Luca Cortiana, il papà, ripete all’inviato del Corriere della Sera i dubbi che lo arrovellano: il suo bambino era forte e sano, sempre in movimento e per nulla fragile. Niente faceva presagire i gravi problemi di salute che l’hanno portato a morire nel giro di 12 ore. ...

Vicenza - bimbo di 3 anni dimesso dal pronto soccorso : torna in ospedale e Muore : Dramma a Valli del Pasubio (Vicenza) per la scomparsa improvvisa di un bambino di 3 anni, Giulio Cortiana, avvenuta la notte scorsa (tra lunedì e martedì) all'ospedale di...

Vicenza - ha dolori alla pancia : bimbo di 3 anni Muore dopo due ricoveri in ospedale : Giulio, un bambino di 3 anni, è morto a Valli del Pasubio (Vicenza) dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale. Nel pomeriggio di ieri il piccolo ha iniziato ad accusare dei forti dolori alla pancia e i genitori lo hanno portato per due volte in ospedale. È morto nella notte. Già disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

Francoforte - Muore bimbo di otto anni spinto da un uomo sotto un treno : La tragedia si è consumata questo lunedì 29 luglio, a Francoforte. Un bambino ha perso la vita sotto le rotaie di un treno ad alta velocità. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il piccolo sia stato spinto da un uomo, già arrestato dalle Forze dell'Ordine. Il tragico incidente alla stazione tedesca Un uomo di circa 40 anni è stato fermato dalla Polizia di Francoforte, con l'accusa di aver spinto sul binario 7 una madre con il suo bambino. ...

Muore bimbo di 8 anni spinto sotto un treno a Francoforte : È un quarantenne di origine africana, probabilmente dall’Eritrea, l’uomo che è stato arrestato con il sospetto di aver spinto un bimbo di 8 anni, che è morto, e la sua mamma sotto i binari di un treno ad alta velocità alla stazione di Francoforte. Lo riferisce la Bild, aggiungendo che è in corso l’interrogatorio dell’uomo; non si capiscono i motivi della sua azione, anche perché ...

Francoforte - bimbo di 8 anni spinto sotto un treno Muore davanti alla madre : fermato uomo : Il piccolo di 8 anni è rimasto schiacciato sotto un convoglio alta velocità alla stazione ferroviaria di Francoforte, in Germania, dopo che un uomo lo ha gettato sui binari mentre arrivava il treno. Il dramma davanti agli occhi della madre ora sotto shock. Il 40enne è stato arrestato e vine interrogato per capire il motivo del gesto.Continua a leggere

Francoforte - bimbo di 8 anni lanciato sotto un treno Muore davanti alla madre : fermato uomo : Il piccolo di 8 anni è rimasto schiacciato sotto un convoglio alta velocità alla stazione ferroviaria di Francoforte dopo che un uomo lo ha gettato sui binari mentre arrivava il treno. Il dramma davanti agli occhi della madre ora sotto shock. Il 40enne arrestato.

Bimbo di quattro anni Muore annegato : tragedia a Pozzuoli durante un matrimonio : La tragedia si è consumata a Pozzuoli durante la scorsa notte di mercoledì 24 luglio: un Bimbo di 4 anni ha perso la vita annegando in una piscina dove alcuni invitati facevano in bagno nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio. Il dramma nel corso dei festeggiamenti nuziali Mentre amici e cuginetti festeggiavano in acqua facendo un bagno nella piscina del lido Kora di Lucrino, il piccolo Davide M. è sfuggito allo sguardo dei presenti, ...