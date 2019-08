La Groenlandia si scioglie ma il problema è la barca di Greta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Una piccola, necessaria premessa: comunicare il cambiamento climatico non è facile, gli eventi che si stanno succedendo sono talmente drammatici e su scala così enorme che la cronaca di ciò che accade rischia di innescare un tale panico in chi legge che alla fine si tende paradossalmente a rimuovere l’emergenza più grande. Eppure resta un dato di fatto: i giornali italiani, così come la politica, così come l’opinione pubblica, si sono disinteressati del cambiamento climatico per anni e continuano a farlo ancora oggi, limitandosi a dare le notizie più macroscopiche, spesso senza nessuna spiegazione o approfondimento. Così è stato, in questi giorni, per la notizia dello scioglimento impressionante e allarmante dei ghiacciai della. Un evento dalle conseguenze poco chiare persino per gli scienziati, che potrebbe innestare reazioni a catena inimmaginabili, sia dal punto di vista ...

Agenzia_Ansa : Allarme #caldo, la #Groenlandia si scioglie. In un giorno perdita record di #ghiaccio, 10 miliardi di tonnellate pe… - Agenzia_Ansa : Allarme caldo, la Groenlandia si scioglie a velocità record, 10 miliardi di tonnellate al giorno. L'allarme dell'Ag… - fattoquotidiano : L’ondata di caldo eccezionale che ha investito il Nord Europa non ha risparmiato nemmeno la Groenlandia… -