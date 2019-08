La follia del partito anti polizia | vietare agli agenti di difendersi

Senigallia - la denuncia di un dipendente sordomuto dell’ospedale : “Messo al front-office - ma non idoneo”. L’avvocato : “follia” : Affetto da sordomutismo ma impiegato al front office dell’ospedale di Senigallia. È quanto ha denunciato all’Unione nazionale dei consumatori un giovane lavoratore, di appena 34 anni, che dopo due anni di precariato è stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di operatore tecnico videoterminalista ai sensi della legge 68/1999. Collocato presso l’ufficio protocollo, il dipendente ha segnalato di aver dovuto più volte ...

"Marie Chantal" complice incolpevole della follia Br : Benny Casadei Lucchi Filippo e Marie Chantal si conobbero il 20 settembre del 1971. Non fu amore a prima vista il loro, fu amore interessato. Soprattutto, fu amore per tutta la vita. Anche se lei, un giorno, di punto e in bianco, lo avrebbe lasciato. Rapita da altri uomini, arrendevole con altri uomini, al servizio di altri uomini, complice di altri uomini. Una fuga di pochi mesi la sua, conclusa in violenza e tragedia. Nonostante ...

Tatuaggio Moscardelli - altra follia dell’attaccante : l’omaggio a De Rossi è clamoroso [FOTO e VIDEO] : Tatuaggio Moscardelli – L’attaccante Moscardelli è un idolo del web, si tratta di un calciatore che sta disputando una buona carriera ma che negli ultimi anni è diventato ‘famoso’ soprattutto grazie ai social e per un look davvero stravagante, la barba lunghissima ormai rappresenta una certezza per il calciatore. Nel frattempo nuovo episodio che ha riportato alla ribalta Moscardelli, l’ultimo Tatuaggio è ...

Agente della polizia ferito da un ubriaco al pronto soccorso. follia in ospedale : Rosa Scognamiglio Si chiama Mario Cucitro, 43 anni, l'uomo che ieri mattina ha assalto e ferito un Agente della polizia e una guardia giurata al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini Minaccia con una bottiglia, poi assalta e ferisce un Agente della polizia e una guardia giurata. È accaduto ieri mattina, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Rimini. L'aggressore, Mario Cucitro, 43 anni, era già noto alle forze ...

Mundo Deportivo : La follia del Real che vuole vendere il miglior calciatore della Copa America : Anche il Mundo Deportivo scrive che l’unica possibilità per il Real di arginare il disastro in cui appare sprofondare sia quella di non vendere James Rodriguez. E soprattuto di non venderlo all’Atletico Madrid. Non è ancora ben chiara quale sia la posizione del club nei confronti del colombiano. Dopo che Zidane aveva tuonato di volerlo fuori dalla squadra il prima possibile e che neanche l’infortunio di Asensio avrebbe cambiato ...

Meghan Markle - la follia : dieta vegana per Archie. La reazione furibonda della Regina Elisabetta : "Sua Maestà non accetterà mai che il piccolo Archie venga cresciuto come vegano". Queste le parole della Regina Elisabetta , secondo una fonte vicina alla famiglia reale al tabloid Daily Express. Pare che Meghan Markle voglia allevare il royal baby con un'alimentazione priva di carne e di derivati a

Repubblica : Pépé - l’affare più costoso della storia del Napoli - ma non una follia : De Laurentiis ha giocato in maniera totalmente differente dalle sue solite regole per l’affare PèPè, lo sottolinea oggi la Repubblica, come aveva fatto anche ieri in radio Biasin. È proprio il presidente del Napoli, la variabile diversa in questa trattativa. Per Pépé sono pronti sul piatto 60 milioni cash più Ounas, un’operazione da 85 milioni, una cifra mai spesa dal Napoli. Dopo il summit a Dimaro si attendono le decisioni prese ...

Napoli - follia della separazione : papà lancia la figlia dal balcone e si getta a sua volta : L'urlo straziante del nonno, la corsa della mamma medico che tenta di rianimarla, ma nulla può fare per salvare la figlia, perché la bambina di 16 mesi è morta sul colpo e allora, sotto choc, Agnese D'Avino, 31 anni, di fronte al peggiore dei castighi della vita, sviene. La figlia è precipitata dal secondo piano di un villino di San Gennaro Vesuviano, paese alle pendici del vulcano: a lanciarla, lunedì mattina, è stato suo padre, Salvatore ...

Stop al caldo - arrivano grandinate violente! La follia estiva del meteo : Buone notizie sul fronte meteo. Sta arrivando, infatti, una tregua dal caldo. Le previsioni della settimana parlano infatti di un’aria sempre più fresca, proveniente dai quadranti settentrionali e relativa ad una depressione sul Baltico. Così facendo comincia ad intrufolarsi nel campo di alta pressione un importante calo di temperature sull’Italia del Nord. Dove i primi segni di questa perturbazione si sono già fatti vedere: temporali, a tratti ...

È follia! Minacce di morte a Francesco Monte per la fine della storia con Giulia Salemi : In un duro e lungo sfogo su Instagram, Francesco Monte conferma la fine della relazione con Giulia Salemi avvenuta tempo fa e rivela di aver ricevuto Minacce di morte per la fine della storia. Poi spazza via il gossip su Isabella De Candia: "Nessuno ha tradito nessuno, la persona che è stata vista con me l'ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione". Poi una frecciata al suo passato: "I fatti parlano da sé, dimostrano chi ha speculato ...

La follia del gambiano a Brescia! Autoerotismo davanti a mamme e bimbi : Lo straniero, un richiedente asilo in trasferta a Brescia, era completamente ubriaco: dopo essersi denudato ed aver esibito le parti intime ai presenti, ha iniziato a masturbarsi. Per lui solo una denuncia a piede libero. Completamente ubriaco, si è abbassato i pantaloni in un parco di Brescia frequentato da bambini e famiglie, ed ha iniziato a masturbarsi.\\ L'episodio, che ha visto protagonista un richiedente asilo gambiano ...

L’ultima follia del Pupone! un campo da paddle per Francesco Totti : Francesco Totti ha deciso di installare un campo da paddle nella sua nuova villa. “Nuovo acquisto nella splendida villa di Francesco Totti“, scrive Chi, “che per alimentare la sua passione per il paddle, si è fatto costruire in casa un campo regolamentare per giocare. In Italia la stessa idea è venuta a Gianluca Vacchi, patito di partite in notturna di questo sport“. Una vera passione quella nata in Totti, tanto forte che ora in casa ha un vero ...