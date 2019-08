Depressione | chi mangia cioccolata fondente rischia meno di essere depresso

Salute : adolescenti troppo sui social - rischiano sintomi della Depressione : Ore e ore con gli occhi incollati ai social network? La passione degli adolescenti per foto, post, aggiornamenti e like può influenzare la loro mente. Secondo uno studio dei ricercatori dell’Ucla Brain Mapping Center, infatti, passare troppo tempo sui social e guardare troppa televisione è collegato al rischio di incappare in sintomi depressivi. Lo studio pubblicato su ‘Jama Pediatrics’ è destinato ad alimentare le ...

I social direttamente collegati a un aumento della Depressione tra i giovani - diversamente dai videogiochi : Il tempo passato davanti allo schermo, in particolare con i social media, è collegato a un aumento dei sintomi depressivi negli adolescenti, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Sainte-Justine Hospital di Montreal.Il team di ricerca, guidato da Patricia Conrod, ha studiato la relazione tra depressione ed esposizione allo schermo per un determinato tempo negli adolescenti per un periodo di quattro anni."Quello che abbiamo notato ...

Allerta meteo : Depressione atlantica verso il sud - domani rischio nubifragi e grandinate : Una massa d'aria molto fresca giunta dal nord Atlantico ha approfittato dell'assenza dell'anticiclone africano per introdursi con gran facilità nel Mediterraneo, dove ha apportato un sensibile...

"Ho lottato contro una Depressione paralizzante. Ora so chi sono : non solo il fratello di Kate" : James Middleton porta il peso di un cognome ingombrante in Inghilterra. Se la sorella Pippa ha cavalcato con disinvoltura la fama di Kate - dopo il matrimonio con il principe William - lui al contrario non vive bene il fatto di esser sempre e solo riconosciuto come “il fratello di”. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata alla rivista britannica Tatler, in cui ha dichiarato di non sopportare il fatto che i media ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella rivela : “Sono caduta in Depressione - avevo perso molti chili e dormivo nel letto con i miei genitori” : Non è stato facile per Sara Affi Fella superare lo scandalo che l’ha vista protagonista durante la sua partecipazione a Uomini e Donne: un momento difficile molto difficile, che l’ha portata addirittura a cadere in depressione. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui spiega: “Dopo la bufera dormivo nel letto con mia madre e mio padre. Tutto ciò che è accaduto si è riversato sulla mia ...

Demenza senile in aumento in Italia : la Depressione è uno dei sintomi e dei fattori di rischio che la precedono : In Italia gli over 65 sono circa 13,8 milioni e con una popolazione anziana in continuo aumento si rende sempre più necessario il trattamento mirato della salute fisica e mentale: sono più di un milione le persone con Demenza senile, circa 3 milioni i caregiver, ovvero i familiari che si prendono cura di un congiunto malato o disabile. Rete, paziente, famiglia e integrazione sono le quattro parole chiave per la creazione di servizi e buone ...