Attaccato da toro | uomo ferito gravemente in Friuli

(Di martedì 6 agosto 2019) Incidente indove un venticinquenne, originario di Cesclans (Udine), è statoda una Malga Tuglia (Udine). Sul posto sono intervenuti, su chiamata della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria delVenezia Giulia – allertata dai gestori della malga – l’elisoccorso, una squadra della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e speleologico e la Guardia di Finanza. L’equipe medica è stata scaricata con il verricello assieme al tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino per i primi accertamenti ma l’elicottero si e’ dovuto poi spostare in base a Sappada per il maltempo e la scarsa visibilità. L’, che a tratti ha perso conoscenza, è stato intubato e versa in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione il, anche se privo di corna, avrebbe sbalzato l’a piu’ riprese prima a terra e ...

