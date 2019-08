Salvini e l' inno al Papeete | le critiche dei vertici della Difesa

Matteo Salvini nel mirino dei militari dopo l'inno di Mameli al Papeete Beach : l'inno di Mameli al Papeete Beach di Milano Marittina con Matteo Salvini in consolle ha suscitato non poche polemiche. "l'inno nazionale si suona in determinate circostanze ben previste dal protocollo. E c'è bisogno che tutti si attengano a quelle circostanze", ha affermato all'Adnkronos il generale

Salvini in consolle al Papeete - le cubiste ballano l'inno di Mameli : è polemica : L'apparizione del vicepremier al Papeete beach di Milano Marittima in occasione della festa della Lega Romagna, ha suscitato...

"Certe scene disturbano". Militari contro l'inno di Mameli intonato al Papeete davanti a Salvini (e alle cubiste) : “L’inno nazionale si suona in determinate circostanze ben previste dal protocollo. E c’è bisogno che tutti si attengano a quelle circostanze”. Lo afferma all’Adnkronos il generale di brigata Francesco Maria Ceravolo, presidente del Cocer Difesa, dopo che ieri in uno stabilimento di Milano Marittima, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini vicino alla consolle, sono partite le note ...

Salvini in consolle fa il deejay tra cubiste - inno d’Italia e il tormentone “po-po-po” : Matteo Salvini torna in consolle al Papeete beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle. Il ministro dell’Interno, un cocktail in mano, ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l’inno di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia ma non dal leader della Lega. Dopo ...

Salvini in consolle fa il deejay tra le cubiste : parte l’inno d’Italia e il leader della Lega reagisce così : Matteo Salvini torna in consolle al Papeete beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle. Il ministro dell’Interno, un cocktail in mano, ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l’inno di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia ma non dal leader della Lega. Dopo ...

Matteo Salvini è deejay in consolle al Papeete Beach. E le cubiste ballano sull’inno di Mameli : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si improvvisa deejay al Papeete Beach di Milano Marittima. Il leader leghista, mojito alla mano, è salito in consolle ad una festa sul litorale romagnolo ed in suo onore è subito partito l'inno di Mameli dalle casse, facendo ballare i giovani sulla spiaggia e le cubiste.Continua a leggere

Matteo Salvini in consolle a Milano Marittima : cocktail - cubiste e inno. La sinistra impazzisce : Dalla spiaggia di Milano Marittima, Matteo Salvini continua a mandare fuori di testa Repubblica e la sinistra. Ecco l'ultimo video che lo ritrae in consolle al Papeete beach, dove è in corso la festa della Lega Romagna. Il ministro dell'Interno, cocktail in mano e torso nudo, posta per foto e selfie

Matteo Salvini sale in consolle a petto nudo al Papeete - tra musica dance - cocktail e Inno di Mameli – VIDEO : "O avremo una squadra compatta che ha la forza di fare le cose o la forza la chiederemo agli italiani perché il paese merita tutto". Lo dice Matteo Salvini dal palco della festa della Lega Romagna. Matteo Salvini torna in consolle al Papeete Beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il ministro dell’Interno si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle al ritmo di musica dance e, ...

Il missile è innocuo (anche per Salvini) : Roma. Secondo Salvini, il Matra Super R.530 trovato in possesso di un gruppo di estrema destra sarebbe dovuto servire a fare un attentato contro di lui nell’interesse di gruppi ucraini oltranzisti. In effetti il 60enne Fabio Del Bergiolo, l’ex ispettore delle Dogane in servizio a Malpensa che custod

Fondi russi alla Lega - Savoini non risponde ai magistrati. Salvini : «Innocente fino a prova contraria» : Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della...

Fondi russi alla Lega - Savoini non risponde ai magistrati. Salvini : «Innocente fino a prova contraria» : Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della...

PiazzaPulita - rinnovo-monstre per Corrado Formigli con La7 : altri cinque anni per convincere Salvini? : Urbano Cairo, ai palinsesti di La7, ha annunciato un contratto mega con Corrado Formigli. "Sarà un volto de La7 fino al 2025", ha detto il patron. In pratica, ha firmato per PiazzaPulita per altri quattro anni, tantissimo. L'annuncio è stato fatto oggi - mercoledì 10 luglio - a Milano nel corso dell

Arresto Arata - Matteo Salvini : “In Italia siamo presunti innocenti fino a prova contraria” : In un'intervista al tg2 il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato così la notizia dell'Arresto di Paolo Arata: "Io rispetto la magistratura, non ho elementi per commentare né a favore né contro. Vado avanti e ricordo a tutti che in Italia siamo presunti innocenti fino a prova contraria".Continua a leggere