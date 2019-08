Rider | intesa M5s-Lega su bozza di decreto | “Compenso sarà un mix tra la paga oraria e il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per ilcon le tutele per i. Secondo l’Ansa, M5s ehanno trovato un’sul testo. I cui contenuti rischiano però di non soddisfare i fattorini in bici e scooter, ai quali più di un anno fa Luigi Di Maio aveva promesso – a valle di un tavolo di concertazione con le piattaforme – un contratto collettivo nazionale, un “salario minimo orario“, la giusta “tutela Inail e Inps” e il “diritto a non dipendere da un algoritmo“. Ciinfatti la copertura obbligatoria Inail ma, stando alle anticipazioni, il compensoun mix trae cottimo, che non verrebbe quindi eliminato come annunciato dal leader M5s a fine aprile, anche se dovrebbe contribuire “in misura non prevalente” allafinale. Le promesse e i tentativi – Nel giugno ...

