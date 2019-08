Olympique Marsiglia-Napoli | l’amichevole in esclusiva su Sky

Boca Juniors - Benedetto vuole l’Europa : “Accordo con l’ Olympique Marsiglia” : L’agente di Darío Benedetto , Christian Bragarnik, rivela: “Abbiamo raggiunto un’intesa col Marsiglia, ora serve un accordo fra i due club”.“powered by Goal”Continua la fuga di giocatori dal Boca Juniors verso l’Europa. Oltre a Nandez, per il quale è in corso una trattativa con il Cagliari, potrebbe presto lasciare Buenos Aires anche l’attaccante classe 1990 Darío Benedetto .Il giocatore, che piace anche alla ...

France Football : L’Olympique Marsiglia e Nizza interessati al prestito per Ounas : A quanto pare lo show di Ounas contro la Tanzania non è passato inosservato, secondo l’edizione odierna di France Football, l’Olympique Marsiglia avrebbe intenzione di fare un’offerta per l’ala destra azzurra. Il calciatore algerino del Napoli sarebbe nel mirino del club Francese che vorrebbe averlo in prestito per la prossima stagioneN ella Ligue 1 Francese Ounas non piacerebbe soltanto all’Olympique Marsiglia, ma ...