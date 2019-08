Il Milan annuncia Bennacer sui social | “Pronto a combattere? Benvenuto!” VIDEO

Mabel per la prima volta live in Italia a febbraio : annunciato un concerto a Milano : Tutto quello che c'è da sapere The post Mabel per la prima volta live in Italia a febbraio: annunciato un concerto a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Milan - Boban annuncia : "Proveremo a fare un grande colpo" : Il Cfo del Milan, Zvonimir Boban, annuncia un possibile colpo di mercato: "Ma l'importante sarà giocare bene e provare a vincere tutte le gare". Il nuovo Milan è ormai nato, e tra i tifosi rossoneri cresce l'attesa e l'entusiasmo per vedere all'opera la squadra allenata da Marco Giampaolo. Zvonimir Boban ha provato a delineare gli obiettivo di questo nuovo corso, fiducioso e ottimista.

Prime Day 2019 - annunciati vincitori per il concerto al Papeete Beach di Milano Marittima : Il Prime Day 2019 è ricco non solo di offerte, ma anche di eventi e iniziative online e offline. Ieri sono stati annunciati i vincitori del contest che metteva in palio una serie di pass per il concerto di Takagi&Ketra e Giusy Ferreri. Il concerto è in programma la sera del 13 luglio al Papeete Beach di Milano Marittima, ma la Prime Day Beach sarà aperta a tutti a partire dalle dieci del mattino.

Salmo annuncia Machete Mixtape 4 con un QR Code proiettato alla stazione di Milano : Adesso è ufficiale: il Machete Mixtape 4 verrà pubblicato il prossimo 5 luglio. Confermati dunque i rumors delle scorse settimane, quando, dopo l'annuncio di Salmo di un misterioso 'Nuovo Album' – il rapper non aveva fornito alcun dettaglio ulteriore a queste due parole – in molti tra i fan del Machete Crew avevano fatto notare come anche altri due membri del collettivo, ovvero Nitro Wilson e Dani Faiv, avessero annunciato l'imminente ...

Basket : Amedeo Della Valle annuncia la sua permanenza all’Olimpia Milano con un post su Instagram : Amedeo Della Valle sorprende tutti e, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, annuncia la propria permanenza all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Finale a sorpresa, dunque, per le vicende legate al nativo di Alba, in provincia di Cuneo, e figlio di Carlo, professionista di buon livello in Italia con Torino, Livorno, Vigevano, Roma e Pistoia. Sembrava ormai fatta, fino soltanto a due giorni fa, per il suo passaggio ...

Charli XCX in Italia a novembre : annunciato un concerto a Milano