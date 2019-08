Formula 1 – Semafori spenti a Budapest | scatta il Gran Premio d’Ungheria | il VIDEO della

Formula 1 – Si spengono in semafori in Inghilterra : ecco la partenza del Gp di Silverstone [VIDEO] : E’ cominciato il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, pronto a regalare emozioni su una pista storica come quella di Silverstone Il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è cominciato, semafori spenti e macchine scattate dalle proprie piazzole per dare il via allo spettacolo. Mercedes davanti a tutti, con Bottas a precedere Hamilton di soli sei millesimi, un’inezia comunque utile per sfilargli la pole ...

Formula 1 – Si spengono i semafori del Red Bull Ring : ecco la partenza del Gp d’Austria! [VIDEO] : Si spengono i semafori del Red Bull Ring, le monoposto scattano al via: ecco lo spettacolo della partenza del Gp d’Austria Una prima fila tutta young con Charles Leclerc e Max Verstappen, subito dietro Bottas ed Hamilton che non partiva così indietro da Germania 2018. Le Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi 6ª e 7ª, solo 9° Sebastian Vettel chiamato ad un importante rimonta. Adesso si spengono i semafori, quello che è successo fin qui non ...

Formula 1 - semafori spenti troppo presto al via del Gp di Francia : la FIA ‘zittisce’ Vettel e colleghi : Il direttore di gara ha sottolineato come le luci si siano spente entro i limiti previsti dal regolamento, mettendo a tacere le critiche avanzate dai piloti Un Gp di Francia non proprio esaltante, caratterizzato dall’ennesimo dominio Mercedes, riuscita a vincere con Lewis Hamilton l’ottava gara su otto disputate. Photo4/LaPresse Una delle poche emozioni si è vissuta al via, quando i semafori si sono spenti in maniera piuttosto ...

Formula 1 – Si spengono i semafori al Paul Ricard : il VIDEO della partenza del Gp di Francia : Hamilton mantiene la prima posizione, bene anche Bottas e Leclerc: il VIDEO della partenza del Gp di Francia 2019 Hamilton in pole, inseguito da Bottas e Leclerc. Alle spalle del monegasco della Ferrari un ottimo Verstappen: queste le prime due file della griglia di partenza del Gp di Francia 2019. I semafori sono finalmente spenti al Paul Ricard: una nuova gara è iniziata e promette grande spettacolo. Ottima partenza per i piloti ...