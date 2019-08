Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019), l’ideologo dei Khmer Rossini, èa 93. Primo ministro per un breve periodo nel 1976, il Fratello2, come era soprannominato per sottolineare il grado d’importanza ricoperto nel regime comunista guidato da Pol Pot, fu una delle menti che contribuì alla nascita e allo sviluppo dell’utopia sanguinaria che portò al potere, dal 1975 al 1979, gli estremisti che uccisero 1,7 milioni dini. Proprio Nuonera considerato il responsabile delle politiche di sterminio e direttacoinvolto nelle purghe di massa. Per questo era stato condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità e stava scontando l’ergastolo. L'articoloa 93il ‘Fratello2’: fu lalo sterminio di massa attuato dai Khmer Rossi proviene da Il Fatto Quotidiano.

