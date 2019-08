Call of Duty | Modern Warfare supporterà mouse e tastiera su PS4 e Xbox One

Fonte : eurogamer

(Di domenica 4 agosto 2019) Infinity Ward ha confermato cheof, per la prima volta nella storia della serie,anche su console.Questa novità indubbiamente va a braccetto con l'introduzione del crossplay tra PC, PS4 eOne che permetterà dunque a tutti i giocatori di scontrarsi con utenti provenienti da qualsiasi piattaforma. In ogni caso, se preferite utilizzare il controller non sarete in svantaggio: il gioco infatti avrà un sistema di matchmaking basato sull'input della periferica del giocatore. In breve, un giocatore che utilizza un controller verrà affiancato e si scontrerà solo ed esclusivamente con altri utenti che usano una periferica di input simile e viceversa con quelli in possesso di. Una soluzione che in passato è stata adottata anche da Epic Games per Fortnite.Leggi altro...

